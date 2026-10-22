El Cicac reclama un mayor conocimiento y aplicación del derecho civil catalán en los tribunales

VI Congreso del Derecho Civil Catalán del Cicac, a 22 de octubre de 2026 en Cambrils (Tarragona) - CICAC

TARRAGONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) ha reclamado un mayor conocimiento y aplicación del derecho civil catalán en los tribunales en el VI Congreso del Derecho Civil Catalán que ha comenzado este jueves en Cambrils (Tarragona) con más de 150 participantes, ha informado la entidad en un comunicado.

El Cicac ha reivindicado la promoción de su uso y ha pedido garantizar que los jueces y tribunales conozcan sus particularidades y lo apliquen correctamente, pues no solo se trata de un "patrimonio jurídico heredado del pasado", sino de un ordenamiento vivo que regula situaciones cotidianas, da respuesta a necesidades reales de la ciudadanía y forma parte de la identidad jurídica de Catalunya.

"Catalunya tiene un derecho civil propio, fruto de una larga tradición jurídica, que no podemos limitarnos a preservar como un legado histórico, sino que debemos conocer, utilizar y hacer efectivo", ha manifestado el presidente del Cicac, Rogeli Montoliu.

Montoliu, que también es decano del Col·legi d'Advocats de Vic (Tarragona), ha señalado que esta reivindicación debe comenzar por los profesionales de la abogacía, que deben conocer mejor las instituciones del ordenamiento propio y recurrir a él siempre que sea aplicable, así como exigir que los jueces y tribunales lo conozcan.

Además, ha vinculado la defensa del derecho civil propio con la promoción de la lengua catalana, pues "son dos patrimonios que fomentan parte de la personalidad propia de Catalunya".