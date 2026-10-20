Cid (Comuns) acusa a Junts de "equidistante" ante la propuesta de Feijóo sobre inmersión

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha acusado a Junts de "equidistante" ante la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la inmersión lingüística en las escuelas catalanas, y ha emplazado a los de Carles Puigdemont a posicionarse, después de que en un acto electoral de este fin de semana se autodefinieran como 'los del medio'.

"¿Cómo se puede ser equidistante ante aquel que quiere acabar con el catalán y quiere atacar a las instituciones catalanas?", ha preguntado Cid en rueda de prensa este martes, tras lo que ha avisado de que PP y Vox no serán equidistantes con Catalunya y el catalán, sino que quieren acabar con el autogobierno y con la lengua.

Ha pedido que "todas las formaciones políticas de tradición catalanista tengan claro dónde está el adversario", y ha añadido que para él el adversario de Catalunya es Feijóo y también el líder de Vox, Santiago Abascal.

PP Y VOX EN EL SENADO

Preguntado por qué opina de que PP y Vox puedan concurrir juntos al Senado, Cid ha respondido que la diferencia entre ambas formaciones "es mínima, forman parte de un mismo bloque", y ha asegurado que ambos partidos están señalando a la cabeza de lista del Frente Amplio, Ada Colau, como su adversaria directa.

Cid ha asegurado que desde los Comuns ayudarán "en todo lo posible" a la actual ministra de Sanidad, Mónica García, tras haber renunciado a integrarse en las listas del Frente Amplio en las elecciones generales para centrarse en unas futuras elecciones en la Comunidad de Madrid, y ha calificado de muy competitiva la candidatura del Frente Amplio.

También ha tachado de vergüenza que no se esté aplicando aún la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Supremo, a cuyos jueces ha acusado de "estar entrando en el terreno de la prevaricación", tras lo que ha exigido su aplicación inmediata.