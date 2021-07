Cidob y Fundación Banco Sabadell premian a jóvenes investigadores en el I Programa Talent Global

Las investigaciones tratan el impacto de las redes sociales, la sostenibilidad y políticas feministas

La Fundación Banco Sabadell y el Cidob han reconocido el talento de tres jóvenes investigadores --Lewin Schmitt, Lela Mélon e Inés Arco-- en los premios de la primera edición del 'Programa Talent Global', informan este jueves en un comunicado conjunto.

Los premios promovidos por ambas instituciones tienen el objetivo de impulsar el talento de jóvenes investigadores, mediante una estancia de investigación remunerada y dos premios a la investigación aplicada.

Las temáticas de los tres trabajos mejor valorados por el jurado son el impacto de las redes sociales, la sostenibilidad y las políticas feministas.

El director del Cidob, Pol Morillas, ha dicho que el programa es una decisión estratégica e institucional global del Cidob para apostar por el talento de jóvenes investigadores y, al mismo tiempo, "premiar la investigación de calidad en el ámbito internacional en un momento en que la sociedad demanda mayor conocimiento experto".

El presidente de la Fundación Banco Sabadell, Miquel Molins, ha afirmado que el 'Programa Talent Global' se inscribe en el compromiso de fomentar el talento de los jóvenes investigadores e "invertir en formación y reconocer su labor investigadora" como factor fundamental para el progreso de la sociedad.

PREMIADOS

Uno de los premiados e investigador predoctoral en el Ibei, Lewin Schmitt, ha sido galardonado con el 'Premio Talento Retos Globales' por su trabajo 'What 's in a tweet? Twitter's impact on public opinion and EU foreign affairs', sobre el impacto de Twitter y las redes sociales en la construcción de una opinión pública global y el desarrollo de las políticas públicas.

El 'Programa Talent Global' también ha dado apoyo a la formación de jóvenes talentos en relaciones internacionales mediante el 'Junior Visiting Fellowship', una estancia de investigación remunerada que ha sido otorgada a Inés Arco por su propuesta 'La política exterior feminista'.

La doctora en derecho corporativo por la Universidad de Aberdeen (Escocia) Lela Mélon ha obtenido el 'Premio Talento Europa Siglo XXI', por el trabajo 'The EU Non-Financial Reporting Directive and corporate Narrativa disclosure practices: The case of the fashion industry'.