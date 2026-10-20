El 'Circuito 3x3 CaixaBank' 2026 de baloncesto finaliza con un "récord" de 115.000 asistentes

Imagen del 'Circuito 3x3 CaixaBank' 2026 - CAIXABANK

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'Circuito 3x3 CaixaBank' de baloncesto ha finalizado su 14ª edición con unas cifras "récord" de participación y asistencia de 115.000 asistentes que han acudido a las 11 ciudades españolas en las que se ha celebrado, informa en un comunicado este lunes la compañía.

El torneo de baloncesto, que es gratuito y al aire libre, se inició en Madrid y acabó en Málaga, y ha contado también con un total de 5.407 jugadores --con una media del 35% de representación femenina-- de los 1.262 equipos inscritos, que han disputado 2.039 partidos.

Desde su primera edición en 2012, el circuito ha sumado un registro total de cerca de 70.000 participantes y ha alcanzado 590.000 visitantes acumulados.

Por tercer año consecutivo, se ha celebrado también la iniciativa de triples solidarios, por la que se han anotado 15.000 triples en total que se han traducido en ayudas económicas directas de la Fundación La Caixa a entidades y asociaciones locales en cada municipio.

Además de los partidos, las pistas del circuito también han acogido otras actividades como dinámicas de envejecimiento activo para incentivar una vida más activa, juegos participativos para familias y actividades para los más jóvenes, ha detallado CaixaBank.