El claustro de la UB aprueba una moción para romper "relaciones" con instituciones israelíes

El claustro extraordinario de la Universitat de Barcelona (UB) ha aprobado elevar al equipo y consejo de gobierno de la universidad la moción de Universitats amb Palestina y el Grup Palestina UB donde se pide "la ruptura de relaciones institucionales y académicas" con instituciones israelíes, en solidaridad con Palestina.

En la moción, aprobada este miércoles con 59 votos a favor, 23 en contra y 37 abstenciones, se pide romper relaciones con universidades, centros de investigación y otras instituciones israelíes.

El rector de la UB, Joan Guàrdia, ha recordado que no es el primer claustro universitario que aprueba un documento de estas características y que la situación actual en Gaza no puede ser tratada de forma indiferente por parte de la universidad: "Desde una institución que utiliza la ciencia como mecanismo para enfrentar la realidad, no podemos ser indiferentes".

"Desde el primer momento hemos estado actuando con los compañeros de la comunidad educativa que se han visto maltratados. Mantendremos nuestro compromiso de atender a la comunidad educativa que se ve afligida ante esta barbaridad insoportable", ha añadido.

En el documento se exige a los órganos de gobierno de la universidad a romper relaciones institucionales y académicas con instituciones israelíes "como mecanismo de presión sobre el Estado de Israel hasta que se acabe el genocidio y se erradique el sistema de apartheid israelí y se acabe la colonización de Palestina".

También se insta a no contribuir a la "perpetuación de la ocupación israelí de Palestina" y exige al Gobierno y a la Generalitat que rompan relaciones con Israel, comenzando por el fin del comercio de armas.

Durante el claustro, la representante del colectivo que ha presentado la moción, Adriana Nadal, ha recordado los principios de la UB de respetar la libertad de pensamiento y la defensa de los derechos humanos y cree que debe "exigir también su respeto en Palestina" con las acciones que sean necesarias.

"Es el momento de que la UB sea fiel a sus principios y ponga fin al silencio cómplice ante el genocidio palestino a manos de Israel", y llama a no permanecer en el silencio, en sus palabras, y a que la UB rompa las relaciones con instituciones israelíes.

Algunos de los miembros del claustro han rechazado la moción por considerar que a la universidad "no le corresponde" posicionarse sobre este conflicto, aludiendo a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), y consideran que sería un error que la UB hiciera suyo este documento por incluir palabras como 'genocidio' o 'apartheid'.

En un comunicado posterior al claustro, los acampados en la UB en solidaridad con Palestina, impulsores de la iniciativa, han celebrado la aprobación de la moción pero esperan que no "se quede en una declaración vacía", y aseguran que velarán por que el consejo de gobierno de la UB cumpla los puntos.