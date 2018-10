'Clímax' gana en el 51 Festival de Sitges como Mejor Película por "innovadora"

Actualizado 13/10/2018 13:18:42 CET

Triplete de 'Lazzaro Felice' por demostrar la "riqueza" del género

SITGES (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

La película de terror francesa 'Clímax', de Gaspar Noé, ha ganado este sábado el 51 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya que se celebra en Sitges (Barcelona), imponiéndose entre 33 películas, por su vertiente "innovadora".

Según ha anunciado en rueda de prensa el director del festival, Àngel Sala, la cinta, situada en la fiesta de una compañía de baile en la que sus componentes pierden la cabeza, ha ganado en la categoría de Mejor Película, mientras que 'Lazzaro Felice' ha conquistado tres galardones --Premio Especial del Jurado, Premio de la Crítica José Luis Guarner y Premio Jurado Joven a Mejor Largometraje de Género Fantástico--.

Desde el jurado han destacado que el director argentino --afincado en Francia-- Gaspar Noé aporta nuevas experiencias de visionado y demuestra que "el género de terror siempre será muy importante desde el punto de vista de la innovación".

El jurado también ha destacado que esta cinta "destroza el alma", y que es una película que es a la vez una experiencia física y visual; siendo sobresaliente y destacada por encima del resto, ya que su experiencia además perduró en la retina del jurado, ya que ésta fue una de las primeras en proyectarse.

También ha destacado que es bueno que una película consiga generar opiniones de "amor o odio", pero han lamentado la twitterización de los gustos, porque pese a que una cinta puede ser fallida puede ser a la vez innovadora.

Sobre el triplete de 'Lazzaro Felice', el jurado ha destacado que esta cinta tranquila y silenciosa demuestra que el género puede jugar con muchas alegorías y muchas maneras distintas de explicar el mundo y de forma rica, constatando la "riqueza" del género.

OTROS PREMIOS DE LA SECCIÓN OFICIAL

Entre el resto de galardones de la Sección Oficial, el premio a Mejor Director ha sido para Panos Cosmatos por 'Mandy'; la Mejor Interpretación Masculina ha recaído en Hasan Ma'Jun por su papel en 'Pig'; mientras que la Mejor Interpretación Femenina ha sido para Andrea Riseborough por 'Nancy'.

El Mejor Guión ha sido el de la película 'Au Poste!' --Quentin Dupieux--; los Mejores Efectos Especiales han recaído en la cinta 'Inuyashiki' --Atsushi Doi--; la Mejor Fotografía ha sido la del largometraje 'Tumbbad' --Pankaj Kumar--.

Asimismo, el jurado ha considerado como Mejor Música la propuesta de Chu Ishikawa en 'Killing', y ha dado el premio a Mejor Cortometraje de Género Fantástico a 'Post Mortem Mary', además de una Mención Especial a 'L'heure de la sortie'.

En cuanto al balance del festival, Sala ha aplaudido que esta edición ha vendido un 4% más de entradas.

POLÉMICA POR WISMICHU

Sobre la polémica y el enfado de algunos fans en la proyección de 'Bocadillo', del youtuber Wismichu --en la que los espectadores fueron sometidos a un rodaje sin percatarse pensando que asistían a la proyección de una película que en realidad era una escena en bucle--, Sala ha explicado que se abrió la puerta al 'influencer' porque les pareció "una idea interesante", pero no eran conscientes del resultado final.

"Lo que ocurrió allí sé que a mucha gente le pareció ofensivo, por redes sociales me he disculpado si eso ha molestado", ha dicho Sala, que ha considerado que no hubo ninguna confusión por parte del festival a la hora de explicar el acto.

El director ha lamentado que es vergonzoso que se haya llegado a insultar en redes sociales al subdirector del festival Mike Hostench, y que aquellas personas que critican deberían demostrar qué hacen por la cultura más que escribir páginas de odio: "Lo hicimos con la mayor apertura de ideas para que entren nuevos aires en el festival, pero no convirtamos este mundo en 'Assassination Nation'", ha zanjado.