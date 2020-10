Coixet busca "remover conciencias" en torno a la migración con el documental 'Carta Mojadas'

Palacios confía en que anime a las instituciones a actuar para buscar soluciones

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de cine Isabel Coixet ha defendido el documental del que es productora asociada 'Cartas Mojadas', de Paula Palacios, como una herramienta para "remover conciencias" entorno a la migración hacia Europa y llama a la ciudadanía a ir a los cines a verlo para ser conscientes de la realidad.

En una entrevista de Europa Press, Coixet ha asegurado que la situación está peor que cinco años atrás y ha alertado de que los gobiernos no van a hacer nada si los ciudadanos no lo piden y no son conscientes de la realidad y se dejan "manipular".

"Si dejamos que ciertos partidos critiquen la acogida, si dejamos que los centros de acogida estén en el estado en el que están, con una precariedad... Que yo sé que la precariedad existe, pero estamos hablando de precariedad y de miseria y condiciones inhumanas", ha lamentado.

El documental cuenta los años más trágicos de la migración hacia Europa siguiendo cartas escritas de madres a hijos, con una voz misteriosa desde el fondo del mar que acompaña al barco de la ONG Open Arms en la misión de salvar a 550 personas de un naufragio.

Coixet ha destacado que el largometraje pone el acento en las personas que son rescatadas y no en los que rescatan, como considera que ha sucedido otras veces, y ha elogiado el trabajo de Palacios: "Ni en España ni en Libia ni en Europa. Nadie ha tratado esta odisea como la ha tratado ella".

Una odisea que lamenta que continúe una vez estas personas consiguen cruzar el mar, por lo que celebra que la directora haya mostrado en el documental lo que sucede cuando llegan a tierra y cómo son tratados.

"Toda la gente que protesta cuando llegan pateras, que se queja de la gente que llega a quitarnos el trabajo... Esto es un documental que yo les ataría a la silla y que lo vieran", ha dicho, y espera que provoque que la gente sea más consciente porque cree que también ayuda a situarse a uno mismo.

Ha afirmado que ha aprendido mucho de la cineasta Palacios y de su "coraje y de hacer un documental con una mentalidad absolutamente cínica y de película", y ha defendido que el cine es el lugar donde esta película merece ser vista.

PALACIOS

Por su parte, Palacios ha declarado en una entrevista de Europa Press que la intención es poder mostrar en una sola película cómo huyen estas personas, por qué huyen en el mar y qué les pasa cuando llegan a Europa, una situación que considera que va a peor.

"Yo quería que todo esto cree en el espectador un efecto de que por momentos me olvido que estoy viendo una historia real --porque a veces parece un cuento-- para que vuelva a la realidad, me golpee fuerte y diga: ¡ostras, pero que esto es verdad!", ha explicado.

Su objetivo es que el documental lo vean las instituciones y les anime a actuar --de hecho, quiere llevarlo al Parlamento Europeo y a la ONU--, pero también aquellas personas que no conocen el tema en profundidad porque cree que es "una foto fija de los últimos cinco años" que ayuda a entender la problemática de manera global.