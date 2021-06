Colau asegura que los indultos abren una nueva etapa de "diálogo y soluciones"

Insta a salir de las "trincheras políticas y emocionales" y cuidar las relaciones humanas

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado este martes que los indultos a los presos del 1-O ayudan a la desjudicialización de la política y que abren una nueva etapa de "diálogo y soluciones" en las relaciones entre Catalunya y el resto de España.

En una declaración institucional que ha hecho en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, ha asegurado que el Gobierno del Estado "ha sido valiente y ha hecho lo que era necesario", y ha animado a afrontar el diálogo con valentía.

"Hoy por fin llega la libertad que muchas personas querríamos que hubiera llegado mucho antes, pero que abre la puerta a una nueva etapa de diálogo y soluciones. Es un primer paso imprescindible. Pero no está todo resuelto y no podemos parar aquí", ha insistido.

Colau ha lamentado que, en algunas ocasiones, el diálogo se critique y se presente como una muestra de debilidad, de renuncia, de derrota e incluso de traición, y ha subrayado que para entrar en una fase de diálogo real es necesario ser valiente.

"La valentía no es enfrentarse al otro, sino entender sus razones. La valentía no es ser más fuerte u orgulloso, sino entender la complejidad. La valentía es aceptar que no conseguirás todo lo que querrías. Sentarse, hablar, dialogar y proponer soluciones", ha expresado.

La primera edil ha pedido aprovechar la oportunidad que brindan los indultos, y ha dicho que, como alcaldesa, contribuirá a hacer posible que esta nueva etapa "sea un éxito y acabe ofreciendo soluciones reales".

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Ha recordado su comparecencia cuando se conoció la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del 1-O: "Fue un día triste y gris que nos tocó emocionalmente a muchas personas independentistas y no independentistas".

La primera edil ha recordado que en ese momento pidió la libertad de los presos; establecer un diálogo sincero y estable, y una solución política que pueda ser votada por la ciudadanía de Catalunya.

"Ahora hay que avanzar en la reforma del Código Penal para adecuarlo a la legislación internacional en materia de derechos humanos y defensa de la libertad de expresión y adecuarlo a la doctrina del Tribunal Europeo de la Derechos Humanos", ha dicho.

SALIR DE LAS TRINCHERAS

Colau ha instado a salir de las "trincheras políticas y emocionales" e iniciar una nueva etapa en la que se cuiden más y mejor las relaciones humanas, y ha recordado que al conflicto político se suma el agotamiento emocional después de la pandemia y la crisis.

"Hemos sufrido demasiado. Por eso estoy convencida de que nos merecemos todos empezar una etapa de menos tensión y menos sufrimiento", y ha reclamado dejar de definir bandos irreconciliables y reconocer errores sin reproches.

Ha dicho que los indultos deben ser el inicio de un futuro mejor como sociedad: "Sin vencedores ni vencidos. Sin humillaciones ni venganzas. Es un día para imaginar y empezar a construir una sociedad y un futuro más fraterno, más justo, con más empatía y más humano".

Para terminar, Colau ha recordado las palabras del economista y activista Aracadi Oliveres: "Estamos obligados a no perder nunca la esperanza. Tal como están las cosas en este planeta, si la perdemos, vamos muy mal. Los momentos son difíciles, pero no de ahora, sino de siempre. Pero ahora más que nunca no la podemos perder la esperanza".