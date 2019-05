Colau carga contra Maragall y su etapa como conseller de Educación: "Blindó privilegios"

Publicado 20/05/2019 20:24:43 CET

Confía en que haya cambiado de opinión porque quiere liderar un gobierno progresista con ERC

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona y candidata a la reelección por BComú, Ada Colau, ha cargado este lunes contra el alcaldable de ERC, Ernest Maragall, y su etapa como conseller de Educación --en el Govern socialista de José Montilla--, durante la que cree que "blindó privilegios".

"Cuando fue conseller de Educación protagonizó uno de los episodios más conflictivos con la comunidad educativa", ha dicho en un acto con su número dos, Joan Subirats; el exconseller de Educación de la Generalitat Joan Manuel del Pozo; la socióloga Aina Tarabini; el escritor y pedagogo Jaume Cela, y catedrático en Sociología Xavier Bonal.

Con la Ley de Educación de Catalunya (LEC), Maragall "blindó muchos de los aspectos más elitistas del sistema dual actual" entre pública y concertada, y también privilegios de escuelas que segregan por sexo, ha aseverado Colau, que ha criticado que promoviera la normativa sin diálogo con la comunidad educativa, e incluso criminalizándola, según ella.

Sin embargo, ha apostado por "mirar hacia adelante" y no centrarse en el pasado, y ha preguntado si Maragall quiere ahora planificar que escuelas concertadas pasen a ser públicas; reclamar a la Generalitat sus obligaciones en guarderías, y priorizar la educación pública, porque quiere liderar un Gobierno municipal progresista que incluya a ERC.

Espera que "haya cambiado de opinión respecto a lo que pensaba cuando era conseller, porque se han acabado las mayorías absolutas", ha resaltado Colau, que ha defendido que la ciudad necesita pactos lo más estables y transversales posibles, por lo que ha confiado en que las fuerzas de izquierda dejen de mirar a la derecha.

"Ojalá empiecen a mirar a la izquierda, y nosotros les tenderemos la mano, porque queremos gobiernos progresistas que hagan políticas valientes y prioricen la escuela pública", ha remarcado la primera edil.

Colau ha insistido en pedir un cara a cara con Maragall, porque es el único que le puede "disputar la Alcaldía" según las encuestas, por lo que ve importante confrontar modelos y debatir en profundidad asuntos de interés para la ciudad, incluida la educación.

Ha defendido la escuela pública y la igualdad de oportunidades que representa: "Si no fuese por la escuela pública catalana moderna, seguro que no sería alcaldesa", ha proclamado Colau, que ha pedido a la Generalitat más recursos y ha alertado de que se debe trabajar para que la innovación no se acabe convirtiendo en otro generador de desigualdad.

Subirats ha insistido en su apuesta de implantar la sexta hora en centros escolares públicos de barrios que más lo requieran, y ha defendido que Del Pozo logró llevar la idea de que la educación lo es toda la vida a la Generalitat, cuando fue conseller --justo antes de que lo fuera Maragall--.

Del Pozo ha pedido el voto para BComú porque cree que representan una "candidatura que da una importancia real a la educación" y no la plantea como un trámite o como retórica, y ha sostenido que la educación se da en todos los ámbitos de la vida y que es un error considerar las escuelas e institutos como un espacio de entreno para el futuro, cuando ya es aprendizaje real.

ACTIVISTAS INTERNACIONALES

Una cincuentena de activistas internacionales han viajado a Barcelona para apoyar a Colau, en una iniciativa que han llamado 'La BrigAda' --para evocar a las Brigadas Internacionales-- y que incluye a personas venidas de países como Estados Unidos, Sudáfrica, Francia, Italia y Líbano.

Participan activistas de organizaciones como Coalizione Cívica (Italia), Ne Davimo Beograd (Serbia), Solidarisches Salzburg (Austria) y Reclaim the City (Sudáfrica), y representantes políticos locales como la concejal de Grenoble (Francia) Anne Sophie Olmos y el miembro de Beirut Madinati (Líbano) Pierre El Khoury, entre otros.

BComú ha asegurado en un comunicado que la iniciativa surgió tras recibir muestras de interés de visitar Barcelona para apoyar a Colau, provenientes de la red municipalista internacional de la que forma parte la organización, cuya Comisión Internacional ha coordinado las peticiones de los activistas para participar durante esta última semana de campaña.