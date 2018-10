Colau critica que la fórmula del PP es "pegar primero y preguntar después"

Publicado 28/09/2018 16:44:56 CET

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha criticado este viernes que la fórmula del PP es "pegar primero y preguntar después", mientras que su ejecutivo trata de abordar actos como la acampada independentista que estuvo instalada en la plaza Sant Jaume buscando alternativas y sin pegar o amenazar.

Colau ha señalado que la fuerza también se usa, si es necesario, pero que antes buscan alternativas, ha sostenido en el pleno municipal cuando el líder del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, le ha preguntado por si aplican las ordenanzas con arbitrariedad, al no desalojar la plaza durante semanas --lo hicieron los Mossos d'Esquadra el miércoles-- pero multar a Barcelona con la Selección por instalar pantallas para ver partidos de La Roja.

A preguntas del exalcalde y líder municipal del PDeCAT, Xavier Trias, sobre cómo va a liderar los últimos meses de mandato, Colau ha replicado que, pese a gobernar con 11 ediles, han logrado promover políticas de vivienda y desencallar asuntos que llevaban años encallados --como la llegada del Metro a la Zona Franca y el cierre de La Model--, lo que a su juicio demuestra que antes faltaba voluntad política.

El pleno ha aprobado por unanimidad, a instancias del PDeCAT, que el Ayuntamiento creará una comisión no permanente de estudio para analizar los usos de la Zona Fòrum y proponer medidas para reducir la actividad festiva del recinto.

La comisión incluirá comparecencias y diálogo con diversos agentes implicados, para evaluar el impacto derivado de la alta concentración de infraestructuras en la calidad del aire y la salud de los vecinos del entorno, y también los efectos de los numerosos eventos que se celebran en el recinto.

También ha prosperado una propuesta del PP --que han apoyado todos menos la CUP, que ha votado en contra-- para instar al Gobierno municipal a presentar un informe sobre medidas para mejorar la seguridad de los ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal, que incluya estudiar llevar identificador del aparato, casco y seguro obligatorio.

Cs ha pedido al Gobierno municipal presentar una lista que detalle las inversiones que están en curso, las previstas en este mandato y las programadas para el próximo, propuesta que ha quedado aprobada con el voto a favor de todos los grupos excepto BComú, que se ha abstenido, porque ha asegurado que ya está haciendo parte de lo que pide la propuesta.

El PSC quería presentar una proposición para instar a todas las administraciones a dar una respuesta a la situación de menores no acompañados en la ciudad y toda Catalunya, y criticar la gestión realizada hasta el momento, pero no ha reunido apoyos suficientes para debatir el asunto, y los socialistas han optado por no presentar ninguna propuesta.

APOYO AL RIF

El pleno ha aprobado una propuesta de la CUP para reconocer la "legitimidad de iniciativas no violentas promovidas por la población del Rif para reivindicar la defensa de los derechos fundamentales" y condenar las violaciones de estos derechos, algo que han apoyado BComú, PDeCAT, ERC, CUP y los dos concejales no adscritos.

Cs y PSC se han abstenido, y el PP ha votado en contra de la medida, que pide trasladar a la Oficina de Asilo y Refugio y la Subdirección General de Asilo la conveniencia de que se reconozca el estatus de protección internacional a los 16 rifeños que han pasado por el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca.