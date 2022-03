Colau defiende que el Síndic es independiente y que no está "al servicio" del Gobierno municipal

Bondia ha presentado su primer informe en el pleno de este viernes desde que asumió el cargo

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido este viernes que el Síndic de Greuges de la ciudad, David Bondia, es independendiente y que no está "al servicio" ni del Gobierno municipal ni de la oposición, y ha pedido preservar su rol institucional.

Lo ha dicho en el pleno de este viernes, en el que Bondia ha presentado su primer informe anual de 2021 desde que asumió el cargo en octubre, y que ha recibido críticas por parte de los grupos de la oposición, algunos de los cuales han cuestionado el rol institucional del Síndic y su neutralidad.

Ante estas críticas, Colau ha defendido que "más allá de personas concretas, la Sindicatura es una institución que merece todo el respeto", y ha criticado que se cuestione su independencia.

"La Sindicatura nunca es del Gobierno ni de la oposición. Es una herramienta de defensa de los derechos de la ciudadanía. No ha estado nunca al servicio de un Gobierno ni de una oposición, y los derechos humanos no son una cuestión arbitraria", ha reiterado, y ha recordado que se escogió con consenso y con una amplia mayoría del plenario.

VOLUNTAD DE MEJORAR

Por su parte, Bondia ha mostrado su voluntad de mejorar el funcionamiento de la Sindicatura, desde la que quiere hacer "política de derechos humanos de proximidad" y ha asegurado que no lo harán únicamente con las quejas que recibe de la ciudadanía, sino también realizando propuestas.

Respecto a su propuesta de crear espacios para botellón en la ciudad, ha pedido a los grupos municipales "no quedarse solo con los titulares" y leerse el informe que expone la propuesta.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La concejal Elisenda Alamany (ERC) se ha preguntado si se puede ser neutral en una ciudad marcada por la desigualdad, según ella, y ha añadido que el informe expone quejas recurrentes, como la limpieza, y que pone de manifiesto que hay mucho por hacer: "Vemos una Barcelona cansada, agotada, ante un ciclo que se agota".

Neus Munté (Junts) le ha transmitido a Bondia que a su grupo le pareció "desacertada" su propuesta de crear espacios para botellón en la ciudad, así como que han echado en falta en el informe referencias a las afectaciones que tiene el urbanismo táctico en la movilidad, sobre todo la de las personas más vulnerables.

Luz Guilarte (Cs) ha puesto en duda la neutralidad del Síndic y le ha reprochado haber omitido pronunciarse, según ella, sobre la sentencia que exige un 25% de castellano en las aulas.

El líder del PP en Barcelona, Josep Bou, ha lamentado que no haya "una sola mención en el informe al hecho de que la inseguridad y la falta de limpieza despuntan en Barcelona", así como que no mencione, según él, que el Ayuntamiento no ha puesto todos los medios a su alcance para promover vivienda social.

Eva Parera (Valents) ha criticado que el informe no incluya menciones a las cuestiones que cree que preocupan más a la ciudadanía, como el urbanismo táctico, y ha reprochado al Síndic estar "politizado"; mientras que la concejal no adscrita, Marilén Barceló, le ha dicho que ve sus recomendaciones "muy tibias".

UN "VOTO DE CONFIANZA"

Además de Colau, los teniente de alcalde Laia Bonet (PSC) y Jordi Martí (BComú) también han defendido el rol de Bondia y han pedido darle un "voto de confianza" en esta nueva etapa, y han destacado que la renovación de la Sindicatura se hizo con consenso.

Mientras que Martí ha recalcado la importancia de reforzar la presencia institucional de la Sindicatura, Bonet ha puesto en valor que es "una institución plenamente consolidada" y ha asegurado que si ha sido así hasta ahora es porque ha mantenido la neutralidad política.