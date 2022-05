Colau desconoce quién era el intermediario espiado durante las negociaciones con ERC

Asegura que Maragall y ella hablaban "directamente"

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado este miércoles que desconoce quién era el intermediario espiado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante las negociaciones entre ERC y los comuns para formar gobierno en la capital catalana tras las municipales de 2019.

"No me cuadra. No sé a qué hace referencia en absoluto y, de hecho, intermediarios entre Maragall y yo no había, hablamos directamente", ha dicho en una entrevista de RAC1 recogida por Europa Press.

Ha añadido que a ella nadie le dijo que no debería pactar con el líder de ERC en el consistorio, Ernest Maragall: "No conozco ninguna situación ni comentario que pueda cuadrar con la teoría de la conspiración".

En este sentido, ha insistido en que las conversaciones con Maragall fueron claras: "Le proponía un acuerdo de izquierdas y él quería pactar con Junts y por eso no hubo un acuerdo, no por ninguna interferencia extraña", ha sostenido.

Ha explicado que el líder republicano no le ha pedido disculpas, como ella le pide, y ve la modificación en sus declaraciones --ahora apunta que nunca dijo ni pensó que Colau participara en el espionaje-- "una manera indirecta de hacer una disculpa".

En referencia a las declaraciones del candidato a la Alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de 2019 y entonces líder de BCN Canvi, Manuel Valls, que ha negado en una entrevista en 'La Vanguardia', una "operación de Estado" para investir a Colau, ha dicho que todos fueron transparentes en sus propuestas y ha insistido en que Valls tomó su decisión sin pactar nada ni modificando las políticas de Barcelona.

Preguntada por las acciones jurídicas que el Ayuntamiento está estudiando por el espionaje, ha explicado que los servicios jurídicos plantean presentar una denuncia en lugar de personarse en la causa, "una fórmula parecida a la del Parlament".

Sobre las declaraciones del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de este miércoles en Ser Catalunya, en las que ha calificado de escándalo que la noticia tras el espionaje "es que haya candidatos indignados" y no que se hayan espiado las negociaciones, Colau ha respondido que, a su parecer, ambas cosas son un escándalo.

FINAL CHAMPIONS FEMENINA

Por otro lado, Colau ha avanzado que el Ayuntamiento está planteando con el FC Barcelona poner una pantalla para poder seguir la final de la Champions femenina este sábado entre el Barça y el Olympique de Lyon, y ha dicho que la plaza de Catalunya podría ser una opción, y ha dicho que también están terminando de concretar que pueda haber una rúa del Barça el domingo.

Por último, sobre la huelga de taxistas para exigir la proporción de un VTC por 30 taxis, ha dado la razón a los taxistas porque considera que se debe hacer una regulación definitiva para evitar "el modelo Ayuso de desregulación".

REELECCIÓN EN 2023

Preguntada por si se presentará a la reelección en 2023 para optar a un tercer mandato, ha pedido "paciencia" porque BComú --que este sábado le pidió que se presentara como candidata-- está en un proceso de debate interno.

Ha afirmado que su intención es hablar con la organización y tomar una decisión, y ha recalcado que su vocación es profundamente municipalista --ha dicho-- y que nunca se ha planteado hacer otra cosa que trabajar por Barcelona: "No me he arrepentido ni un solo día. Me parece un honor ser alcaldesa de mi ciudad", ha concluido.