Colau y Maragall empatarían en las municipales en Barcelona, según el CIS

Actualizado 09/05/2019 16:05:07 CET

Le siguen Collboni y Valls y el CIS pronostica más de un 30% de indecisos

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

La candidatura de Ada Colau (BComú) a la Alcaldía de Barcelona y la de Ernest Maragall (ERC) podrían empatar si las elecciones municipales fuesen este jueves, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En estimación de voto y concejales: da un 23% para Colau con una horquilla de 10-11 concejales; un 22,9% para Maragall con una horquilla de 9-11; Collboni el 12,9% con 6-7; Valls el 11,9% con 5-6; y Forn el 11,2% con 5-7.

Los dos últimos partidos en conseguir representación en el consistorio serían el PP (con 2-3 concejales y un 6% de estimación de voto) y la CUP (con dos actas y el 5,3%), mientras que el sondeo pronostica que se quedarían fuera Vox, Pacma y la lista de Jordi Graupera.

En intención directa de voto, el sondeo arroja que Maragall lograría un 15,3%; Colau un 15,1%; el PSC de Jaume Collboni un 9,5%; BCN pel Canvi-Cs de Manuel Valls un 5%; JxCat de Joaquim Forn un 4,5%; la CUP de Anna Saliente un 3,2%; y el PP de Josep Bou un 2,2%.

Con estos resultados, el Ayuntamiento seguiría muy fragmentado y el único pacto a dos que permitiría un gobierno municipal con mayoría absoluta sería precisamente un pacto entre Colau y Maragall.

El número de encuestados es de 782 personas y el sondeo se hizo del 21 de marzo al 23 de abril, en plena precampaña y campaña de las generales, que ERC ganó en Catalunya y el PSOE en toda España.

PARTICIPACIÓN E INDECISOS

Otros datos relevantes son que el 79,8% de barceloneses tiene pensado votar con toda seguridad; un 10,1% probablemente sí; un 2,7% probablemente no; un 5,2 no lo hará con total seguridad; un 1,9% no lo tiene decidido; y un 0,3% no contesta.

De entre los vecinos de la capital catalana que tienen decidido votar, la encuesta detecta un elevado número de indecisos: un 33,7 no tiene decidido su voto; un 63% sí; un 0,4 no sabe; y un 2,8% no contesta.

La medianoche de este jueves a viernes empezará la campaña de las municipales --también de las europeas-- y ya son varios los sondeos recientes que pronostican un mano a mano entre Colau y Maragall.

Si el escenario final fuera un empate a concejales, será clave en la noche electoral del 26 de mayo saber quién logra más votos que el otro, por el añadido de legitimidad que esto le daría para reclamar la Alcaldía para sí mismo.