Colau: "Me da esperanza que las bases socialistas le digan a Sánchez 'Con Rivera no"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrado este lunes que las bases socialistas pidieran al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que no pacte con el líder de Cs, Albert Rivera, tras las elecciones generales: "Me da esperanza que las bases socialistas le digan a Sánchez 'Con Rivera no".

"Se ha logrado una amplía mayoría de izquierdas en España, Catalunya y Barcelona que impedirá que el 'trifachito' pueda impulsar políticas de odio contra mujeres, el colectivo LGTBI, migrantes y, en definitiva, contra los derechos humanos", ha expresado en un vídeo que ha colgado en su cuenta de Twitter y recogido por Europa Press.

Colau ha admitido que a EnComúPodem "no le ha ido bien", pero ha resaltado que han mejorado los resultados que pronosticaban las encuestas, por lo que ha tendido la mano a Sánchez para formar junto a Unidas podemos una mayoría progresista de izquierdas que impulse una agenda social para España que no puede esperar más, ha dicho.

"El PSC ha concentrado mucho voto útil para parar a la extrema derecha y por otro lado, lógicamente, ERC ha concentrado mucho voto de protesta de la situación de los presos políticos", ha reflexionado la alcaldesa, que ha recordado que el contexto electoral ha sido complejo para los 'comuns'.

En relación a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, la primera edil ha asegurado que BComú es la "única garantía de que haya un gobierno de izquierdas, de cambio y feminista en Barcelona", y se ha mostrado ilusionada por revalidar los resultados que la llevaron a la Alcaldía en 2015.