Colau quiere que el pleno de Barcelona avale el tranvía por la Diagonal y lo comunique a la ATM

Publicado 14/01/2019 17:09:53 CET

Llevará a comisión un expediente confiando en el aval de ERC y la CUP cuando se vote en el pleno

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Barcelona, que lidera la alcaldesa Ada Colau, llevará a la Comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad un expediente por el que el Ayutnamiento avala la unión de las dos redes de tranvía de la ciudad --Trambaix y Trambesòs-- a través de la avenida Diagonal e insta a la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a activar los mecanismos para convertir el trazado en una realidad.

La teniente de alcalde de Ecología de Barcelona, Janet Sanz, ha celebrado este lunes en rueda de prensa que la CUP haya hecho "un paso adelante muy importante" al haber avalado la unión del tranvía barcelonés a cambio de un convenio de colaboración entre el consistorio y la ATM que garantice la titularidad y gestión pública de la infraestructura, reducir la concesión a la empresa Tram y evitar que los beneficios que genere la inversión acaben en manos privadas.

"Nosotros estamos completamente de acuerdo con lo que se plantea en la proposición de la CUP", ha asegurado la edil barcelonesa, que ha vuelto a esgrimir que el 63% de barceloneses apoyan la conexión por la Diagonal --según el último Barómetro Semestral del Ayuntamiento-- y que el Parlament lo avaló con los votos de Cs y ERC.

Es por ello que confía en que cuando el expediente del Gobierno llegue al pleno municipal, podrán sumar el apoyo de los republicanos, con quien se reunieron el jueves: "Soy optimista y creo que estamos en un buen camino para lograr un acuerdo".

En concreto, el documento da cuenta de los informes técnicos sobre la conexión, comunica a la ATM y a la Generalitat su apuesta por la Diagonal para unir las dos redes en superficie, y pide a ambos entes que aborden el proyecto con celeridad para poder comenzar las obras en 2020, negocien una modificación de tarifas con las concesionarias para que los beneficios de la inversión de la unión repercutan únicamente en el erario público y analicen la posibilidad de un rescate.

"Queremos que el tranvía sea gestionado de forma pública, pero es la Generalitat la que tiene que decidir estas cuestiones y lo que hacemos es hacerle llegar una posición conjunta y esperamos que mayoritaria del Ayuntamiento de Barcelona", ha señalado Sanz.

Este documento es clave para el proyecto, ha explicado, porque sin él la ATM no puede comenzar a trabajar: "Le decimos a la Generalitat que en equis tiempo nos tiene que dar el trabajo para que el Ayuntamiento pueda iniciar la licitación del proyecto. Si no, no llegamos a 2020".

"El objetivo es que esto se ponga en marcha para que en 2024 o 2025 podamos tener la conexión hecha y, además, planteando elementos de mejora", ha añadido.

"DESPOLITIZAR" EL TRANVÍA

Sanz ha recordado que, según el Barómetro, la mayoría de votantes de ERC, Cs y PDeCAT avalan unificar el tranvía por la Diagonal, por lo que ha pedido "despolitizar a esta infraestructura porque es de sentido común y no pertenece a nadie".

"Ahora es el momento de hacerlo entre todos dejando de lado los temas partidistas porque se trata de una infraestructura necesaria y esencial para el buen funcionamiento de la ciudad", ha zanjado.