Colau ve a Catalunya en una etapa "post proceso" y pide al independentismo no generar frustración

Cree que el "liderazgo" de Yolanda Díaz es distinto al de Iglesias, y mejor para salir de la crisis

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que Catalunya ha entrado en una "etapa post proceso", tras los indultos a los presos del 1-O y la mesa de diálogo, y ha pedido al independentismo no generar frustración.

"Pediría algo muy concreto, no se han de prometer cosas que se sabe que no se podrán cumplir", ha afirmado en una entrevista en 'El Periódico' este lunes recogida por Europa Press.

También se ha mostrado optimista en esta nueva etapa, en la que "lo que se impone es la hoja de ruta que se ha propuesto desde Barcelona siempre, no judicializar la política, bajar la tensión y comenzar una etapa de diálogo".

Frente al intento de Junts de "torpedear" la mesa de diálogo, considera que PSOE, Podemos, ERC y los comuns representaron ahí una mayoría social que apuesta por dialogar.

Para Colau, este negociación debería recuperar clima de distensión y de confianza, en el que se pueda "hablar de todo y hablar de reconocimiento de la lengua, de la cultura, de qué relación debe tener Catalunya con España".

YOLANDA DÍAZ

También ha alabado a la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y dirigente de Podemos, Yolanda Díaz: "Está siendo la mejor gestora y la principal artífice del escudo social del Gobierno de España que hace que la respuesta esté a las antípodas de la que se dio a la crisis financiera del 2008".

"Este liderazgo feminista que tiene ella es muy apreciado. Creo que creará escuela y que ya le he dicho que me tendrá a su lado en lo que haga falta, como alcaldesa de la ciudad de Barcelona, no me he planteado ser otra cosa", ha dicho, preguntada por la posibilidad de se ministra.

También ha sostenido que el de Díaz es un liderazgo distinto al del exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de quien ha dicho que "en un momento donde había un bipartidismo instalado desde hacía décadas y parecía que no podía haber ninguna otra cosa, con un atrevimiento y con un carácter muy fuerte consiguió abrir una brecha y hacer cosas que parecían imposibles".

"Creo que el liderazgo de Yolanda es el mejor que podríamos tener" en un momento de salida de la crisis tras la pandemia en el que considera que se deben tejer alianzas y complicidades, en sus palabras.