Colegios de abogados de Barcelona y Madrid impulsan el III encuentro de la abogacía de empresa

Cartel del III encuentro de abogacía de empresa - ICAB

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Advocacia de Barcelona (ICAB) y el Col·legi d'Advocacia de Madrid (ICAM) organizan los días 22 y 23 de octubre en Madrid el III encuentro de la abogacía de empresa, una jornada que prevé abordar los "grandes retos" del sector y las estrategias de las empresas.

Según un comunicado del colegio catalán este martes, la abogacía de empresa ya no ejerce una función meramente consultiva o de apoyo, sino que participa en la estrategia, prevención de riesgos, transformación digital, sostenibilidad, cumplimiento normativo y la reputación corporativa y toma de decisiones.

Por ello, el ICAB y el ICAM han diseñado la tercera edición de este encuentro, que prevé abordar cuestiones de LegalTech, inteligencia artificial, influencia interna del abogado in-house, gobierno cooperativo y sostenibilidfad y desarrollo profesional.