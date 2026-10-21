Collboni critica la "intolerancia y violencia verbal" de Milei en su visita a España

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, interviene durante la apertura del 15 Congreso del PSC - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha criticado al presidente de Argentina, Javier Milei, por su "intolerancia y violencia verbal" contra los que piensan diferente durante su visita a España.

"Resulta paradójico que el señor Milei venga a España a llamarnos 'dictadura' precisamente desde la absoluta libertad de expresión que le garantiza nuestra democracia", ha apuntado en un mensaje en Instagram recogido por Europa Press.

Ha lamentado el vocabulario del presidente argentino contra el PSOE, criticando que esto no es libertad, y le ha enviado un "saludo con la zurda".