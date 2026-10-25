Collboni defiende el dispositivo policial en Barcelona y se personará en las causas

Archivo - El alcalde de Barcelona Jaume Collboni interviene durante la inauguración del Any Cerdà, en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, a 16 de abril de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha mostrado este domingo su apoyo a las fuerzas policiales tras los disturbios de este sábado en el centro de la ciudad, y ha dicho que el Ayuntamiento se personará en las causas "contra aquellos que han tenido que ver con los disturbios".

"Se había detectado, se habían tomado medidas, las policías tienen todo el apoyo del alcalde y del gobierno municipal en todo aquello que han hecho", ha dicho en declaraciones a los medios en la Plaza Catalunya de Barcelona tras visitar comercios afectados.

Ha asegurado que se está ante "un hecho muy incontrolable", ha subrayado la imprevisibilidad que hay por parte de los jóvenes y adolescentes que participan en estos casos, y ha señalado que son unos hechos que no pueden volver a repetirse.

Collboni también ha mostrado su "apoyo total" a los comerciantes que han sufrido desperfectos en sus establecimientos, y ha subrayado que estarán junto a ellos para resarcirlos de todos los daños que han tenido.

El alcalde ha dicho que ha dado instrucciones para que el Ayuntamiento se persone contra aquellos que han tenido que ver con los disturbios, y ha subrayado que lo harán en las causas de los mayores de edad y de los "padres y responsables legales de los menores" que causaron estos incidentes.

"Que no crean que por ser menores no iremos a buscar a los padres, a buscar la responsabilidad, bien sea patrimonial o bien sea penal si es lo que corresponde", ha subrayado.