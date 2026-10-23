Collboni prevé empezar las obras para conectar el tranvía por la Diagonal el próximo verano

Archivo - Varias personas salen de un tranvía, a 13 de diciembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento aprobó este jueves la dotación económica de 120 millones de euros y que en "dos o tres semanas" abrirán el concurso para poder empezar las obras de conexión del tranvía por la avenida Diagonal el próximo verano.

Lo ha dicho este viernes en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press, donde ha reivindicado que al llegar a la alcaldía se "comprometieron" a dejar preparada la conexión y así lo han hecho.

El alcalde ha reivindicado el "éxito" del tranvía entre los ciudadanos, y ha cifrado en un aumento del 30% del pasaje desde su ampliación hasta Verdaguer, por lo que ha subrayado que tiene todo el sentido acabar la conexión, aprovechando para reurbanizar el espacio.

COLLSEROLA

Preguntado por la reapertura del parque de Collserola tras su cierre para contener el virus de peste porcina africana (PPA), ha afirmado que ha pedido al conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, que primero se abra la carretera de las Aigües en el proceso de desescalada.

Ha señalado que esta vía "es la que más se utiliza por parte de las familias, de la gente que hace deporte y de la gente que hace bicicleta, porque es un auténtico parque de recreo para barceloneses", a los que ha reconocido su esfuerzo ante el cierre, establecido por el Govern.

SÁNCHEZ Y FEIJÓO

Sobre las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado a Barcelona de ser un mal ejemplo por las políticas de vivienda socialistas, ha lamentado que les critique el líder de un partido que "dejó que la señora Maricarmen saliese como salió de su casa".

También ha dicho que las acusaciones de Feijóo son falsas: "Nosotros tenemos registros oficiales, cosa que no hay en Madrid ni en las comunidades gobernadas por el PP", y ha asegurado que el último año hubo un 4,7% de descenso en el precio del alquiler tras la aplicación de la Ley de Vivienda.

"El presidente Sánchez lo dijo ayer en 'La Revuelta': la ciudad de Barcelona es la única gran ciudad de España que ha contenido la subida de precios del alquiler", ha recordado Collboni.

ACAMPADA POR LA VIVIENDA

Por otro lado, preguntado por la acampada por la vivienda de plaza Catalunya, ha afirmado que desde el gobierno municipal respetan el derecho a la protesta, especialmente en un ámbito que es su "prioridad", en este caso el derecho a la vivienda.

Respecto a los cortes de luz de las farolas de la plaza las dos últimas noches, ha explicado que han sido tras un informe de los Bombers de Barcelona por un "problema de seguridad", y sobre la posibilidad de que se desaloje, ha indicado que desde el consistorio no contemplan ningún calendario.