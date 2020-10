Collboni (PSC) pide restringir la vida social para no "reducir la vida económica"

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido este lunes restringir la vida social para que nuevas medidas contra la propagación de la Covid-19 no afecten más a la economía: "Si no lo hacemos, deberemos reducir la vida económica. Y no nos lo podemos permitir", ha asegurado.

Lo ha dicho en la rueda de prensa para presentar ayudas a las empresas del área metropolitana que contraten a personas en paro, en la que ha advertido de que la situación económica en general, y de las empresas en particular, es "muy preocupante".

En el acto también ha participado el presidente de Pimec, Josep Cañete, que también ha hecho una llamada para reducir la vida social, y ha recordado que patronales y sindicatos han apoyado junto al consistorio un pacto por la movilidad para fomentar el teletrabajo y reducir los trayectos en horas punta.

Preguntado sobre la posibilidad de que la situación económica empeore durante los próximos meses, Collboni ha señalado que la crisis ha sido y será muy intensa para la ciudad porque "tiene una exposición a la economía del visitante muy clara".

"Es una crisis que obliga a empresas y administraciones a pensar y adaptarse a lo que necesita el tejido económico de la ciudad. No puedo decir lo que haremos dentro de tres meses, pero estaremos preparados", ha asegurado el concejal.