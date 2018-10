Collboni (PSC) reprocha a Colau no haber denunciado que le ofrecieran facilidades para su carrera

Publicado 13/09/2018 14:04:13 CET

Pide que la reunión de seguridad del viernes logre concreciones y no sea una "escenificación estéril"

El líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha reprochado este jueves a la alcaldesa, Ada Colau, que no denunciara que le ofrecieran facilidades para terminar la carrera de Filosofía: "Si alguien te hace un ofrecimiento de estas características, esto es muy irregular", ha aseverado el dirigente socialista.

"En lugar de comentarlo en una entrevista en la televisión, se debe poner en conocimiento de la justicia, porque puede ser un delito", ha añadido Collboni en rueda de prensa, que ha advertido de que se debe defender el prestigio de las universidades públicas, después de casos de másteres irregulares de diversos dirigentes políticos.

Lo ha dicho junto a los diputados del PSC en el Parlament Assumpta Escarp y Carles Castillo, que han anunciado que pedirán la comparecencia del conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, para que explique la estrategia de los Mossos d'Esquadra en Barcelona y pedirle que haya en la ciudad al menos 4.000 agentes de seguridad ciudadana.

Collboni ha asegurado que desconocen cuántos hay actualmente porque el Govern "practica el ocultismo sobre estos datos", tras lo que Castillo ha defendido que Barcelona requiere estos 4.000 agentes para funcionar correctamente, y Escarp ha resaltado que deben ser de seguridad ciudadana, y no de refuerzos por otros asuntos concretos, como el terrorismo.

Sobre la reunión de este viernes de Colau con Buch y la consellera de Justicia, Ester Capella, Collboni ha pedido que se alcancen acuerdos concretos y no sólo buenas palabras: "No querríamos volver a asistir a una escenificación estéril que conduce a ningún resultado concreto".

Preguntado por si cree que la Generalitat ha abandonado Barcelona en seguridad, ha replicado que el Govern ha abandonado Catalunya en general: "Se ha preocupado de hacer proclamaciones y proclamas, y no de gestionar el día a día", lo que tiene consecuencias serias, según Collboni.

MANIFESTACIÓN DEL SÁBADO

Ha criticado que el ejecutivo de Colau ha "negado sistemáticamente que hubiera un problema de seguridad", lo que le ha llevado a no actuar ni destinar suficientes agentes policiales, según él, que ha recordado que la delegada del Gobierno central en Catalunya, Teresa Cunillera, ha ofrecido a Colau la colaboración necesaria de los cuerpos y fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico.

Sobre la manifestación del sábado de diversos barrios bajo el lema 'Barcelona no funciona', ha explicado que no asistirá porque el protagonismo debe ser de los movimientos vecinales y no de los políticos, y ha señalado que es consecuencia de un sentimiento de abandono por parte del Gobierno municipal que se ha convertido en un grito de angustia, según él.