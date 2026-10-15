Collboni recuerda a Companys y alerta del auge de "los herederos políticos" de quienes le fusilaron

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el acto por el 86 aniversario del fusilamiento del expresidente de la Generalitat Lluís Companys - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha recordado al expresidente catalán Lluís Companys en el 86 aniversario de su fusilamiento a manos del franquismo en el Fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc, y ha afirmado que ve con preocupación la emergencia en los mapas políticos de todo el país de los "herederos políticos de aquellos" que le fusilaron y niegan la historia.

Tras la ofrenda en la tumba de Companys en el cementerio de Montjuïc de Barcelona este jueves, Collboni ha subrayado que este año es "especialmente crítico y especialmente políticamente sensible" por el discurso político desacomplejado que, dice, lo que hace es negar la historia de Catalunya.

El alcalde ha defendido el papel fundamental de la memoria democrática "como herramienta de combate político", de verdad y de defensa de la democracia; ha instado a reivindicarla ante quienes quieren debilitar las libertades y los derechos, y ha celebrado que el Parlament inicie esta semana el tramo final para la aprobación de la ley de memoria de Catalunya.