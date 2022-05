Collboni ve "violencia e inconsistencia" en las declaraciones de Maragall sobre el espionaje

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), ha expresado este lunes su sorpresa por la "violencia e inconsistencia" de las declaraciones del líder de ERC en el Ayuntamiento, Ernest Maragall, sobre el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante las negociaciones para formar gobierno tras las municipales.

Lo ha dicho al preguntársele sobre esta cuestión en una rueda de prensa sobre el comercio de la ciudad, después de que Maragall haya apuntado este mismo lunes que Collboni fue el "beneficiario directo" del espionaje.

"Me han sorprendido la violencia y la inconsistencia de estas declaraciones de un profesional de la política que hace 50 años que se dedica y del que se espera más sentido de ciudad y más sentido común", ha lamentado.

Por eso, ha pedido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que haga rectificar a Maragall: "Como ya le hizo rectificar hace unos meses cambiando el apoyo a los presupuestos municipales", y ha instado al concejal a aceptar las reglas del juego democrático.

En ese sentido, le ha recordado que el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ganó las últimas elecciones catalanas "y no fue presidente porque no hubo mayoría parlamentaria", y que en el Ayuntamiento no se formó un gobierno liderado por ERC porque hubo mayoría progresista y no independentista que hizo posible una alcaldía diferente, ha dicho textualmente.

"Maragall ha estado desaparecido tres años y ahora ha decidido empezar la carrera electoral y no ha encontrado mejor tema más allá de esta elocubración que no tiene ningún sentido", ha concluido.