Comín sugiere que Junts rompa el pacto con el PSC en la Diputación para "predicar con el ejemplo"

Cuevillas apuesta abiertamente por romperlo: "Ahora sería un momento idóneo"

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Junts Toni Comín ha sugerido este miércoles que el partido debe romper el acuerdo con el PSC en la Diputación de Barcelona, que preside Núria Marín, porque "si quieres tener autoridad para exigir ciertas cosas debes predicar con el ejemplo".

"Es verdad que quien espía es el Gobierno español, no el gobierno de la Diputación. Pero es verdad que la presidencia de la Diputación está en manos del mismo partido del Gobierno español. Aquí todo el mundo debe hacer un ejercicio de coherencia", ha destacado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

También ha reclamado el cumplimiento del acuerdo de investidura con ERC, que recoge que, en paralelo a los esfuerzos de diálogo con el Gobierno sobre el conflicto catalán, hay que preparar, con un espacio de dirección estratégica, la alternativa a la negociación.

"Esto no se ha cumplido, y visto que el Estado no sólo no negocia sino que espía, aún hay más motivos para cumplir el acuerdo de investidura", ha añadido el también exconseller y vicepresidente del Consell per la República (CxRep), evitando aclarar si Junts debe salir del Govern de coalición con ERC.

En otra entrevista en el canal 3/24 recogida por Europa Press, el diputado de Junts en el Parlament Jaume Alonso-Cuevillas sí ha apostado abiertamente por romper con los socialistas en la Diputación de Barcelona, recalcando que nunca ha sido partidario de este pacto.

"Ahora sería un momento idóneo, por descontado. Pero es mi opinión personal", ha apuntado Cuevillas, que no está convencido de que su posición la comparta buena parte de la ejecutiva de Junts.

Tras añadir que no cree en la mesa de diálogo ni en supeditar cualquier estrategia al resultado de ésta, ha dejado claro que tampoco es partidario de colaborar con el Gobierno: "Una cosa es mantener la mesa de diálogo y la otra es aprobarle los Presupuestos Generales del Estado. Si quieres negociar debes tener buenas cartas".