Una comisión del ICAB pide impulsar medidas para fomentar el uso del catalán en estudios de Derecho

La decana del ICAB, Cristina Vallejo, en la presentación del ciclo 'Diálogos sobre el catalán en el Derecho' impulsado por la Comisión de Lengua Catalana del ICAB - ICAB

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar medidas efectivas para fomentar el uso del catalán en los estudios de Derecho, dado que su uso medio en las universidades públicas catalanas es del 44,7% y en el de las privadas de un 7%, ha informado el ICAB en un comunicado este jueves.

Así lo recogen los datos del 'Informe sobre el catalán en la justicia', presentado en mayo en el ICAB y al que se ha hecho referencia en el marco del ciclo 'Diálogos sobre el catalán en el Derecho' impulsado por la Comisión de Lengua Catalana del ICAB este jueves.

Según el mismo estudio, el 76,4% de los abogados dicen no haber estudiado el grado en Derecho en catalán, una cifra que desciende al 65,4 % en el caso de los profesionales menores de 40 años.

La decana del ICAB, Cristina Vallejo, ha puesto en valor la creación, bajo su mandato, de la Comisión de Lengua Catalana con el propósito de velar por el uso del catalán "más allá de los juzgados, ya que se trata de una cuestión que abarca un ámbito más amplio, como es el sector jurídico".

En este ciclo han participado el decano de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona, Andreu Olesti; el decano de la Facultad de Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ricardo Esteban; el decano de la Facultad de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Picó; el director de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya, Ignasi Beltran de Heredia, y la decana de la Facultad de Derecho UIC Barcelona, Montserrat Nebrera.

MESA DE DEBATE

La mesa de debate de este jueves ha sido moderada por los diputados de la Junta de Gobierno del ICAB responsables de la Comisión de Lengua Catalana, Quim Clavaguera y Alexander Salvador.

Salvador ha enumerado como factores que no se traduzca al catalán la principal normativa y jurisprudencia, la inexistencia de suficiente material docente en catalán o la necesidad de potenciar la producción académica en catalán.

Claveguera ha señalado que es necesario realizar un esfuerzo conjunto para incrementar los recursos destinados a promover el uso del catalán en el ámbito de los estudios de Derecho, entre ellos, que sean más los profesores que impartan sus clases en catalán en las facultades de Derecho.