La comunidad arbitral debate en el ICAB sobre tecnología, Estado de Derecho, UE y 'soft law'

Archivo - Fachada de la sede de ICAB - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad arbitral internacional se ha reunido este jueves y viernes, 22 y 23 de octubre, en la sede del l·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) con motivo de la celebración del VIII Congreso Internacional de Arbitraje del ICAB, donde han abordado el impacto de la tecnología, el Estado de Derecho, la UE y el 'soft law'.

En un comunicado, el ICAB ha informado de que este congreso, organizado por la Comisión de Arbitraje de la corporación bajo el lema 'Quo Vadis Arbitration', se ha vinculado a la Fundació Isidre Esteve en el marco del proyecto impulsado por la Junta de Gobierno '12 Congresos, 12 Causas'.

El presidente de la Comisión de Arbitraje del ICAB, Jorge A. Azagra, que ha sido uno de los encargados de la inauguración académica del congreso, ha destacado que "16 años después de la puesta en marcha de la Comisión de Arbitraje del ICAB podemos afirmar que se han cumplido los objetivos que motivaron la creación de la Comisión".

El ICAB puso en marcha en octubre de 2010 la Comisión de Arbitraje con el objetivo de fomentar y aproximar el arbitraje a la abogacía y, al mismo tiempo, promover el debate legal en este ámbito y las relaciones institucionales con las principales asociaciones arbitrales internacionales.

CUATRO MESAS

En la primera jornada se ha analizado si las instituciones europeas conseguirán remodelar el arbitraje y el impacto de las nuevas tecnologías en el arbitraje mediante dos mesas.

Este viernes, la segunda jornada ha comenzado con una mesa titulada 'Soft law generada por las instituciones arbitrales' y la cuarta y última mesa ha versado sobre si puede el arbitraje proteger y promover el Estado de Derecho.

El congreso ha finalizado con la intervención magistral de Yves Derains, que ha sido el orador principal del congreso.