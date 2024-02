Los comuns acusan a Feijóo de no tener "palabra ni principios" por sus contactos de investidura

Albiach no prevé cerrar en febrero un acuerdo de Presupuestos con el Govern



BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha acusado este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no tener "palabra ni principios" después de que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, haya afirmado que los populares les propusieron pactar su investidura y que lo declinaron.

"Es la enésima demostración de que Feijóo no tiene palabra ni principios. No es que no sea presidente porque no quiere, es presidente porque no lo quieren, y diría que no lo quieren ni dentro ni fuera de su partido", ha sostenido en rueda de prensa en la Cámara.

En su opinión, si alguien está "gozando" con las informaciones que están saliendo es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque ve como su momento se acerca, ha dicho literalmente Albiach.

Tras asegurar que Feijóo no lo ha intentado con los comuns, le ha acusado de ser "un mentiroso y un pirómano que de día estaba incendiando Catalunya y por las noches negociaba con todo el que podía para ver si conseguía ser presidente".

Para Albiach, estas informaciones están trascendiendo porque los mismos miembros del PP tienen "miedo" de que Junts o ERC expliquen el contenido de las conversaciones que mantuvieron ambas partes.

PRESUPUESTOS

Sobre la negociación de los Presupuestos, ha vaticinado que, al ritmo de negociación actual del Govern con ellos, no prevé que haya un acuerdo sobre las cuentas durante el mes de febrero.

"Aún estamos cerrando los incumplimientos del Govern en relación a nuestro acuerdos de 2023. Aún no nos han explicado qué harán con el Hard Rock", ha destacado Albiach, que no ha querido situar un 'dead line' para la negociación.

Así, ha manifestado que siempre remarán a favor de que haya Presupuestos aprobados en Catalunya, "pero buena voluntad no significa un cheque en blanco".

Aunque ha asegurado que tiene ganas de abordar las prioridades de este año, como vivienda, salud, educación y renovables, ha añadido que "esta mesa de negociación sobre estas cuestiones aún no se ha abierto".

También ha avisado de que no mezclarán carpetas ni harán "intercambio de cromos" con los Presupuestos ante cuestiones como la ley de amnistía y la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).