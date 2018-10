Los comuns avisan a Sánchez de que recuperar el Estatut es "el punto de partida, pero no de llegada"

Actualizado 28/07/2018 12:07:09 CET

Cid asegura que con Pablo Iglesias de presidente el referéndum estaría "mucho más cerca"

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de CatECP David Cid ha avalado la propuesta del presidente del Gobierno Pedro Sánchez de recuperar el Estatut de Catalunya recortado por el Tribunal Constitucional (TC), pero ha advertido: "Recuperar el Estatut puede ser el punto de partida, pero no puede ser el punto de llegada".

En una entrevista de Europa Press, el diputado de los comuns ha celebrado la reactivación de la relación bilateral Estado-Generalitat que recuerda que ICV --partido del que es coordinador nacional-- fue quien incluyó esa relación en el Estatut catalán recortado.

Cid ha desvelado que en una reunión que mantuvo con el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, le recordó su defensa de la bilateralidad, pero le advirtió: "Eso no quita que tú vayas al Consejo de Política Fiscal y Financiera a defender la posición de Catalunya y, si no va bien, criticar al Estado".

Ha defendido que en las reuniones y comisiones que se han reactivado los miembros del Govern pongan sobre la mesa la celebración del referéndum en Catalunya y también que se traten asuntos del día a día de los catalanes: "Tiene que haber diálogo sobre la capacidad o no de si Catalunya tiene que tener derecho a decidir. Nosotros pensamos que sí".

"¿Creo que es sencillo a corto plazo? No. Seguramente no. Esto como siempre dependerá de las mayorías y de la fuerza que tenga. Yo estoy seguro de que si tuviéramos una correlación de fuerzas favorable, a nivel del Estado, a Unidos Podemos esto estaría mucho más cerca", ha defendido.

Por ese motivo, ha llamado a los catalanes a ser conscientes de este extremo en las próximas elecciones Generales: "Estoy convencido de que si tuviéramos a Pablo Iglesias de presidente, tendríamos mucho más cerca el referéndum".

CONSELL DE LA REPÚBLICA

Cid ha afirmado que el consenso que reúne el derecho a decidir de los catalanes dista mucho del que tiene la vía unilateral que "no suma ningún apoyo ni en España ni en Europa".

Para convencer a esa Europa, el expresidente Carles Puigdemont volverá a Waterloo para reactivar el Consell per la República que debe pilotar el proceso independentista desde el extranjero.

Cid ha respetado que cada espacio político haga lo que crea conveniente, pero ha advertido de que para los comuns "el Govern de Catalunya es el Govern de la Generalitat, que ha sido escogido por el Parlament y es el espacio para fijar y decidir la política catalana".

"Más que convocar el Consell de la República, lo que tendrían que intentar convocar es el Parlament de Catalunya", ha dicho después de que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, desconvocara el último pleno y la Mesa del Parlament, con mayoría de JxCat y ERC, pospusiera el primer pleno del curso que viene --de Política General-- al 2 de octubre.

Cid insiste en que cada espacio político tiene sus aspiraciones y que no le pide al movimiento independentista dejar de serlo, afirma que en democracia se pueda discutir de todo y que cada uno haga sus planteamientos, pero subraya que lo que Catalunya necesita "no son gestos simbólicos" que es lo que considera que supone el Consell per la República.

Sobre el liderazgo que JxCat quiere darle a Puigdemont encabezando este órgano desde Bélgica, el diputado de los comuns ha avisado: "Puedo estar de acuerdo o no con lo que hace, pero el presidente de la Generalitat, es el presidente Torra no es otro. Es el que ha escogido el Parlament de Catalunya".