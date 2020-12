Los comuns lanzan su precampaña para el 14F bajo el lema 'Siempre hay una primera vez'

Apelan a los catalanes a "votar diferente" en las elecciones para lograr un cambio en Catalunya

El diputado de los comuns en el Parlament David Cid ha presentado este viernes la precampaña de En Comú Podem de cara a las elecciones previstas el 14 de febrero, que tiene como lema 'Siempre hay una primera vez', con la que apelan a los catalanes a "votar diferente" en los comicios para lograr un cambio en Catalunya.

En rueda de prensa telemática, ha explicado que esta precampaña comienza este viernes hasta que se convoquen elecciones oficialmente el 21 de diciembre y se llevará a cabo en la calle, especialmente en el área metropolitana de Barcelona, en el área metropolitana de Tarragona, la costa de Girona y la provincia de Lleida, y también a través de las redes sociales, donde irán "desgranando el proyecto de cambio" que proponen para Catalunya.

Cid ha dicho que la precampaña se basará en cuatro ejes y motivos por los que estas elecciones serán una primera vez, en referencia al lema, como invitar a los catalanes a "atreverse a votar diferente por primera vez" para conseguir un cambio en Catalunya.

Considera que hay que dejar atrás la "década perdida de recortes, de parálisis, de desgobierno y de peleas", y por eso llaman a toda la gente que ha votado a los comuns en elecciones generales y municipales que también lo haga en las catalanas, además de apelar a nuevos votantes.

En segundo lugar, ha subrayado que por primera vez puede haber en Catalunya un Govern con personas que vienen del 15M y que haya una alianza con el Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos.

Asimismo, ha afirmado que uno de los pilares de esta precampaña serán los jóvenes, ya que hay 12.000 jóvenes que votarán por primera vez en estas elecciones que están viviendo "esta situación de crisis sanitaria y económica".

Además, ha reivindicado que "por primera vez la gente que se siente de izquierdas y progresista" podrá votar a una mujer como candidata a la Presidencia de la Generalitat, algo que cree que va tarde pero que es importante que se produzca y defiende que los comuns son los primeros en posibilitarlo.

ALBIACH COMO IMAGEN DE CAMPAÑA

La imagen de esta campaña serán los carteles en los que aparece la candidata de los comuns a la Presidencia de la Generalitat, Jèssica Albiach, ya que la quieren dar a conocer de cara a los comicios, sobre un fondo lila, el color corporativo de la formación.

Este viernes también se ha difundido a través de las redes sociales el vídeo de precampaña de los comuns, en el que Albiach relata sus orígenes y su trayectoria hasta ser candidata a la Presidencia de la Generalitat: "Estoy convencida de que la próxima parada de este viaje es la Generalitat de Catalunya".

"Algunos dicen que el cambio en Catalunya está muy lejos. Yo no lo creo. También lo decían del Ayuntamiento de Barcelona y del Gobierno central, y al final juntas lo hicimos posible. Sé que Catalunya es feminista, que sabe que no tenemos planeta B, que no se puede hacer negocio con los servicios públicos, que todo el mundo merece una ocupación digna, y que un conflicto que es político necesita soluciones políticas", afirma en el vídeo.

Además de la campaña en las redes, se instalarán 50 vallas físicas y dos medianeras en espacios públicos, habrá nueve líneas de autobús --tres de ellas en Barcelona-- que circularán con la imagen de la campana en su exterior, y se colgarán unos 20.000 carteles.

ALBIACH O BORRÀS

Preguntado por los posibles pactos postelectorales, Cid ha insistido en que el 14 de febrero "solo hay dos opciones": otro Govern entre JxCat y ERC, o un Govern de cambio, que considera que depende de los comuns.

"Este Govern de cambio solo pasa por nosotros. La única fuerza política que puede hacer posible este cambio somos nosotros", y ha sostenido que cuanto más fuertes sean los comuns más cerca estará este cambio.

Ha reiterado que solo estarán en alianzas con partidos de izquierdas, que nunca entrarán en un gobierno con JxCat porque cree que tienen "proyectos antagónicos" y ha avisado de que los catalanes deben escoger si quieren en el Govern a Albiach o a la presidenciable de JxCat, Laura Borràs.