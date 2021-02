Los comuns pedirán en una reunión con ERC este lunes un Govern amplio con PSC y CUP

No apoyarán una investidura "fake" de Illa y le piden no generar frustración

BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado en el Congreso y portavoz de En Comú Podem, Joan Mena, ha asegurado que la reunión que mantendrán con ERC para explorar un posible acuerdo de gobierno será este lunes por la tarde y que en ella les trasladarán que si quieren formar un gobierno de izquierdas es "incompatible" contar con Junts, por lo que urge a un acuerdo amplio entre ERC, el PSC, la CUP y los comuns.

En rueda de prensa telemática este lunes, al ser preguntado por si comuns darían apoyo a un Govern de ERC desde fuera, Mena ha asegurado que sobre la fórmula ya se pondrán de acuerdo, pero que lo importante es que "haya un compromiso programático por parte de las fuerzas de izquierda".

"Junts ha demostrado en los últimos años que sus políticas son de todo menos de izquierdas. La propuesta de En Comú Podem es que este futuro de Catalunya pase por un acuerdo amplio entre fuerzas de izquierdas para hacer un giro efectivo a las políticas sociales de nuestro país", por lo que ha pedido a ERC descartar un Govern con Junts.

Mena ha considerado que las cuatro fuerzas de izquierda con representación tras el 14F --comuns, ERC, PSC y la CUP-- "no deberían ser incompatibles", y que si están de acuerdo con dar una respuesta social a la crisis por el Covid-19 y con una apuesta por la mesa del diálogo, sería una alternativa de Govern a explorar, ha dicho.

"Necesitamos que las izquierdas se entiendan. No puede ser que tengamos el Parlament más a la izquierda de la historia y que las fuerzas de izquierda no tengamos capacidad de entendernos", ha remarcado.

INVESTIDURA DE ILLA

Preguntado por cómo ve que el candidato del PSC, Salvador Illa, se quiera presentar a la investidura ha avisado de que los comuns no pueden avalar "una investidura que no tirará adelante", y pide al PSC no hacer perder el tiempo a los catalanes y generar frustración, en sus palabras.

Mena ha dicho que los comuns no tienen claro dar un eventual apoyo a Illa porque no quieren apoyar una investidura "fake" y convertir así convertir el Parlament en un show, en sus palabras.