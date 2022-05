Los comuns piden aprobar la reforma de Política Lingüística en el pleno de esta semana

Avisa de que no pueden quedar "a expensas del congreso de Junts"

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido aprobar la reforma de la Ley de Política Lingüística en el pleno de la Cámara de esta semana para blindar el catalán en las aulas: "Tenemos que reaccionar porque estamos en tiempo de descuento".

"Tenemos la oportunidad de salir esta semana del pleno con la inmersión lingüística y con el catalán blindado en las escuelas, y sobretodo protegiendo a la comunidad educativa", ha defendido en una entrevista en TV3 este martes recogida por Europa Press.

Este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenó a la Conselleria de Educación ejecutar en un plazo máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.

Albiach ha defendido el acuerdo que alcanzaron ERC, PSC, Junts y comuns en marzo para presentar una proposición de ley para modificar la Ley de Política Lingüística, del que el partido de Puigdemont se descolgó horas después: "Nos permitía ahorrarnos las cuotas y mantener el catalán como lengua vehicular".

JUNTA DE PORTAVOCES EXTRAORDINARIA

"No podemos estas a expensas del congreso de Junts, lo más importante es que queden fuera los líos de partidos", ha aseverado después de asegurar que la formación independentista no ha presentado ninguna propuesta alternativa al texto inicial y de criticar que no hayan respondido a los intentos que la misma Albiach dice haber hecho para ponerse en contacto con sus dirigentes.

Así, ha explicado que los comuns han pedido a la Junta de Portavoces una reunión extraordinaria para modificar el orden del día del pleno e incluir la iniciativa, que en el último mes se ha ido posponiendo su debate.

RESPONSABILIDAD DE CAMBRAY

La dirigente de los comuns ha calificado de infame la sentencia del 25% de castellano y ha exigido al titular de Educación, Josep González Cambray, que asuma el impacto de la resolución judicial para que no recaiga sobre los directivos de los centros educativos, el profesorado o el alumnado: "El conseller de Educación es el máximo responsable de lo que pasa en las aulas, él debería ser el primer interesado en no dejar a los directores de centro desamparados".

Ha insistido en que la inmersión lingüística catalana es "un modelo de éxito porque permite la cohesión y que funcione el ascensor social" y ha asegurado que algunos partidos --en alusión a Cs, PP y Vox-- nacieron para cargárselo, en sus palabras.