Los comuns piden al PSC "responsabilidad" para no oponerse a la tramitación de los Presupuestos

Celebran el rechazo a la 'Ley Aragonès': "El Parlament dio un portazo a la voluntad de privatizar"

La portavoz de los comuns en el Parlament, Susanna Segovia, ha pedido este martes al PSC "responsabilidad" y no oponerse a la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat de 2020, que los comuns han acordado con el Govern.

En rueda de prensa, ha defendido que Catalunya necesita estas cuentas, que están prorrogadas desde 2017, por lo que cree que el PSC debe "dejarse de intereses electoralistas", tras las críticas de los socialistas a que se aprueben los Presupuestos para ir después a elecciones.

Segovia considera que pedir que haya elecciones para después aprobar las cuentas "supondrá no tener Presupuestos", por lo que no entiende la posición de los socialistas.

Ha recordado que el año pasado ya exigieron responsabilidad a ERC para no bloquear los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que finalmente no prosperaron por el rechazo de los partidos independentistas: "ERC cometió un error", por lo que exige al PSC no hacer lo mismo con las cuentas catalanas.

"Le pedimos al PSC que tenga la misma responsabilidad. Se siente a hablar y trabajar por los Presupuestos, pero que no ponga los intereses del partido por delante de los intereses de Catalunya vetando o intentando oponerse a la tramitación de los Presupuestos", ha insistido.

También ha explicado que, pese a haber pactado las cuentas con el Govern, los comuns se abstendrán para facilitar su tramitación, pero que no votarán a favor porque no son los Presupuestos que les gustaría.

La portavoz de los comuns ha celebrado que la comisión de Economía del Parlament rechazó el lunes la 'Ley Aragonès', con lo que ha felicitado a las entidades sociales y a la plataforma 'Aturem la Llei Aragonès' que se han movilizado en los últimos meses contra este proyecto.

"Ayer el Parlament dio un portazo a la voluntad de privatizar", ha reivindicado, ya que considera que esta ley abría la puerta a nuevas privatizaciones de los servicios públicos.