Condenado a 18 años de prisión un hombre por matar con un hacha a su ex en Terrassa (Barcelona)

El acusado aseguró en el juicio que lo hizo en "un momento de desesperación"

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado este viernes a 18 años y seis meses de prisión a un hombre por matar a su expareja con un hacha en su domicilio en Terrassa (Barcelona) y enterrar el cuerpo 10 meses en el jardín.

En la sentencia recogida por Europa Press, el magistrado lo ha condenado como responsable de un delito de asesinato con agravante de parentesco, y le ha impuesto también la medida de libertad vigilada durante cinco años, que se cumplirá con posterioridad a la pena privativa de libertad.

El jurado popular que lo juzgó pronunció su veredicto declarando al acusado culpable de haber causado la muerte de su expareja "queriendo causarla o al menos representándose como altamente probable que con su acción le causaría dicho resultado".

El magistrado ha determinado probado que la mañana del 7 de agosto de 2018 el acusado agredió con un hacha a la víctima, "golpeándole con ella al menos en once ocasiones en zona craneal y tres en la zona cervical", hecho que le causó la muerte.

Asimismo, ha explicado que el acusado asestó los hachazos aprovechándose de la relación personal de confianza que mantenía con la víctima, mediante un ataque "sorpresivo y inesperado por ésta, la cual se hallaba desarmada y sola con el acusado en la vivienda", sin poder defenderse.

JUICIO

Durante el juicio, el hombre, que solo contestó a las preguntas de su abogado, reconoció el crimen y aseguró que lo hizo en "un momento de desesperación".

"No fue rabia, ni odio... Fue un momento de desesperación, porque no sabía qué hacer. Sentía que mi vida no valía nada, que era un apéndice de una mente enferma. Me desesperé y la pegué con lo primero que encontré", dijo.

Explicó que el día del crimen la pareja tuvo una discusión en el piso, él la empujó hacia el interior del baño y después la golpeó con el hacha, y a preguntas del abogado detalló que estaba allí, junto con una sierra, porque la había limpiado después de usarla el día antes para limpiar el jardín.