Condenan a Bou (PP) a una multa por agarrar del cuello a un hombre en un acto de La Mercè

Publicado 28/01/2020 15:34:25 CET

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona ha condenado al presidente del PP en el Ayuntamiento, Josep Bou, a pagar una multa de 180 euros por agarrar del cuello a un hombre durante una procesión hacia la Catedral por La Mercè, en una sentencia recogida por Europa Press.

Según ha publicado 'El Mundo', los hechos ocurrieron el 15 de septiembre, cuando Bou participaba en la procesión y el agredido, J.M. R., habitual colaborador de este templo y que acudía a la misa, criticó que la banda que seguía a la comitiva tocaba un himno que le pareció inadecuadamente marcial, indica la sentencia.

El juez, que condena a Bou por un delito leve de maltrato físico, detalla que el hombre protestó, señalando "solo les falta la cabra", y que el concejal del PP se giró molesto y, al ver a J.M.R. interrumpiendo el paso, le ordenó salir y le cogió del cuello para tratar de apartarlo, sin conseguirlo hasta que llegaron efectivos de la Guardia Urbana.

Los agentes indicaron a Bou que siguiera con la procesión hasta la Catedral, e impidieron el acceso a la persona agredida, que les anunció su intención de denunciar la agresión, por lo que acudió a un centro médico que acreditó la contusión en el cuello.

Bou compareció en el juicio --en el que Fiscalía pidió su absolución-- y admitió el enfrentamiento verbal pero negó la agresión, y el juez considera que el concejal popular declaró "sin transmitir convicción judicial suficiente" y apreció inseguridad en sus afirmaciones.

"Me giré y al ver que interrumpía la procesión le dije que saliese, y como no me hacía caso pregunté al hermano mayor qué hacer", manifestó Bou, frente al testimonio del denunciante, que la sentencia califica de rotundo.