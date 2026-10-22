El congreso anual de la SEDEM abordará los retos actuales en la formación médica

Campus Sant Cugat de la UIC - UIC

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) acogerá del 19 al 21 de noviembre el XXVII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Educación Médica (SEDEM) en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud del Campus Sant Cugat (Barcelona) para abordar retos de la formación médica.

Organizado por la SEDEM en colaboración con la UIC, el encuentro abrirá las acciones que la universidad llevará a cabo este curso para celebrar el 20 aniversario del Grado en Medicina, informa la universidad en un comunicado de este jueves.

Durante el congreso, los principales temas que se abordarán serán la incorporación de las nuevas tecnologías y la IA, la simulación clínica, el pensamiento crítico, y la sostenibilidad y salud pública planetaria en el Grado en Medicina.

Las actividades también plasmarán el modelo docente de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud basado en el modelo afectivo-efectivo, la atención a las personas y el desarrollo de competencias humanas y relacionales "como fundamento de la formación de los médicos y profesionales de la salud del futuro".

La decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UIC, Esther Calbo, ha afirmado que la formación de los futuros médicos "debe avanzar al ritmo de la innovación científica y educativa, sin perder nunca de vista la dimensión humana de la medicina".

UN NUEVO GALARDÓN

El encuentro contará con más de 20 ponentes españoles y extranjeros que participarán en mesas redondas y conferencias magistrales, presentación de experiencias docentes, talleres interactivos sobre metodologías de aprendizaje y evaluación, y espacios de encuentro y 'networking' entre docentes e investigadores.

Entre los participantes están el profesor Yavuz Selim Kiyak, de la Gazi University (Turquía), que impartirá la conferencia inaugural sobre IA, evaluación y retroalimentación en educación médica; el presidente de SEDEM, Joaquín García-Estañ; el director del Centro de Estudios Gregorio Marañón, Fernando Bandrés Moya, que hará la conferencia de clausura, sobre competencias transversales, y la presidenta de OneHealth, Maite Martín Ibáñez.

Una de las novedades de esta edición del congreso es la creación de un galardón, el Premio SEDEM - Instituto Universitario de Pacientes de la UIC, para reconocer iniciativas innovadoras que contribuyan a integrar la humanización en la educación médica y en la formación de los profesionales de la salud.