El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo otorga a Lleida.net su tercera patente

Publicado 03/10/2018 18:07:52 CET

LLEIDA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo ha otorgado a la empresa leridana Lleida.net la tercera patente por su sistema de contratación electrónica.

"Oriente Medio es una zona de crecimiento exponencial que requiere no sólo de presencia y tecnología, sino de un compromiso claro por nuestra parte en favor del I+D en materia de propiedad intelectual", ha explicado el consejero delegado de la empresa, Sisco Sapena, según ha informado este miércoles en un comunicado la compañía, que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) desde el 2015.

La patente, que ha sido publicada bajo el título de 'Method for producing electronic contracts certified by a user of a telecommunications operator', y ha sido aprobada bajo el número de expediente GC2015-28810, tiene una validez de 20 años.

El método permite la contratación mediante mensajes de texto o correo electrónico, que genera un certificado con validez jurídica que puede presentarse como prueba en los tribunales para demostrar el envío, el contenido y la entrega de la información.

Creado en 1981, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo coordina la acción económica y financiera, así como científica e industrial, de seis países de la zona: Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Las patentes de Lleida.net son parte crítica de su estrategia de expansión internacional y de penetración en el mercado de la contratación que algunos estudios consideran que tendrá un valor de 9.000 millones de dólares en los próximos cinco años, seis veces su actual tamaño.

Hasta el momento, la empresa ha obtenido más de 75 patentes en materia de métodos de certificación, contratación y notificaciones electrónicas en los principales mercados del mundo, incluyendo la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y China.

Lleida.net ha registrado un incremento en el precio de la acción del 52,24% desde que comenzó 2018, hasta los 1,02 euros, y la capitalización actual de la empresa supera los 16,3 millones de euros.