El Consell Escolar de Catalunya aprueba un dictamen sobre el decreto de admisión de alumnos

Publicado 18/02/2020 20:34:22 CET

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell Escolar de Catalunya (CEC) --organismo superior de consulta-- ha aprobado este martes un dictamen no vinculante sobre el proyecto de decreto de admisión de alumnos que prepara la Generalitat, con 25 votos a favor y 9 en contra, han informado fuentes sindicales.

Ustec·Stes, que ha votado en contra, ha presentado un voto particular porque, según el sindicato, tanto el decreto de la Conselleria de Educación como el dictamen del Consell no prevén la supresión de conciertos, no establecen "medidas reales" de tratamiento de la diversidad ni distribución de alumnos con necesidades educativas especiales y la universalidad en la gratuidad de servicios como el comedor.

Por ello, Ustec·Stes ha pedido en un comunicado que se vuelva a redactar un nuevo proyecto haciendo participar a los representantes de las familias, el alumnado y los trabajadores de la enseñanza, y ha reclamado a la Generalitat comenzar de nuevo en base a que los objetivos del Pacte contra la Segregació obligan a ser "más ambiciosos".

CC.OO., que ha votado a favor, ha señalado que de las 30 enmiendas presentadas en el Consell Escolar han prosperado cuatro presentadas por el sindicato y una por la Associació Catalana de Municipis (ACM), ha explicado en una serie de tuits su secretario general de la Federación de Educación, Manel Pulido.

La aprobación de este dictamen --preceptivo pero no vinculante-- del Consell Escolar de Catalunya supone un nuevo trámite para el proyecto de decreto de admisión, que la semana pasada cerró su periodo de presentación de alegaciones.