Las cooperativas agrarias de Viladecans y Gavà cifran en 1,5 millones las pérdidas por el 'Gloria'

Publicado 05/02/2020 19:26:35 CET

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las cooperativas agrarias de Viladecans y Gavà (Barcelona), del Parque Agrario del Baix Llobregat, han cifrado en 1,55 millones de euros las pérdidas en estas dos zonas agrarias por el temporal 'Gloria'.

En una rueda de prensa este miércoles, ambas entidades han alertado que el área de cultivo del Delta del Llobregat sufre una situación "insostenible", han informado en un comunicado.

Han reivindicado su "trascendencia" en el consumo alimentario de proximidad y han pedido el compromiso de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), los Ayuntamientos de Gavà y Viladecans, la Diputación de Barcelona, el Parque Agrario y la Conselleria de Agricultura de la Generalitat.

Han criticado que las infraestructuras hidráulicas son "muy frágiles, obsoletas e insuficientes" y han recordado que es algo que llevan reclamando desde 2009.

"Si no se aplican medidas y las administraciones no se comprometen en la mejora del sistema hidráulico, los agricultores no podremos seguir soportando las pérdidas que provocan las inundaciones, cada vez más frecuentes", han lamentado.