El CosmoCaixa de Barcelona expone 10 réplicas a tamaño real de tiburones

Exposición 'Tiburones. Los guardianes del océano' en el CosmoCaixa de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CosmoCaixa de Barcelona expone a partir de este miércoles la muestra 'Tiburones. Los guardianes del océano', una de las exposiciones "más completas" sobre este animal que se ve por primera vez en Europa, incluye 10 réplicas a medida real de diferentes especies de tiburones y demuestra su importante papel en la salud de los océanos.

Han presentado la exposición el director del CosmoCaixa, Valentí Farrás, y la directora y ceo del Australian Museum, Kim McKay, que se divide en ámbitos que exploran cuestiones acerca de este animal, cuyo linaje se remonta a más de 450 millones de años de historia evolutiva, y McKay ha subrayado que los tiburones "son depredadores, pero son parte de un ecosistema complejo y mantienen la salud de los océanos".

McKay, cuyo museo acoge una colección de más de 22 millones de objetos, ha asegurado a Europa Press que especies de tiburones están sufriendo debido al calentamiento global y la sobrepesca, que hace que la falta de alimento se acerquen más a las costas.

Para la directora, cualquier animal se debe respetar y poner en la agenda su conservación en el tratamiento de los océanos, y ha dicho que en el Mediterráneo se ha llegado a observar un tiburón blanco debido al calentamiento de las aguas por el cambio climático.

La exposición ha sido creada por al Australian Museum y luego ha itinerado por museos de Nueva Zelanda y Estados Unidos, siendo CosmoCaixa la primera parada europea y donde se podrá ver hasta el 26 de septiembre de 2027.

DIVERSIDAD

La muestra pone de relieve la variedad de anatomías y formas de vida de los tiburones (desde los que miden 20 centímetros a los de 12 metros), de los que existen descritas 550 especies y que, tras haber sobrevivido a 5 extinciones masivas globales, están actualmente amenazados por el calentamiento global, la pesca industrial y la contaminación.

Expone diez réplicas a tamaño real del Helicoprion, tiburón tigre, tiburón martillo común, tiburón anguila, cerdo marino agujeta, tiburón pintarroja colilarga ocelada, tiburón blanco, tiburón sarda, tiburón de Port Jackson y tiburón toro.

Una de las estrellas de la exposición es una réplica del Helicoprion, una especie con dientes afilados en forma de sierra circular que vivió en la edad de oro de este animal, hace entre 290 y 250 millones de años, y que deja ver al fondo la mirada de la réplica del tiburón blanco.

LAS PELÍCULAS DE LOS 80

McKay ha señalado que las películas de los 80 atemorizaron sobre los tiburones, pero ha dicho que su alimentación primaria no son los humanos y ha remarcado que los seres humanos, han coexistido con los tiburones, incluso forma parte de las culturas de pueblos del Pacífico.

'Tiburones' permite recorre el interior del cuerpo de un tiburón mediante una exploración interactiva en 3D o ver el mundo desde una perspectiva de 360 grados a través de los ojos de un tiburón martillo.

Completa la experiencia de la exposición un 'oceanario' que sumergirá a los visitantes en un escenario único, rodeados de una gran diversidad de tiburones, a lo que sumarán objetos y elementos táctiles, como piezas manipulables de una mandíbula de megalodón, reproducciones de piel de tiburón y un diente de tiburón blanco.

La exposición, que en Sidney recibió más de 200.000 personas en su estreno, itinerará tras su paso por Barcelona por centros CaixaForum de España, y viene acompañada de actividades como un ciclo de conferencias, talleres y el documental 'Queridos tiburones'.