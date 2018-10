Costa (JxCat) rechaza ir al Congreso a negociar un referéndum acordado y vinculante

Publicado 20/08/2018 13:20:16 CET

Defiende aceptar un referéndum si el Estado lo ofrece

BARCELONA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, ha rechazado este lunes que el independentismo vaya al Congreso a negociar un referéndum de independencia acordado con el Estado y que sea vinculante, como defendió el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà.

"Creo que no tenemos que ir al Congreso a negociar otro referéndum", ha asegurado en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press.

Sin embargo, ha sostenido que, si el Estado ofrece la posibilidad de celebrar un referéndum vinculante, "sería inteligente y políticamente preferible aceptarlo", y ha señalado que ningún independentista puede estar en contra de un referéndum pactado.

Tardà apostó hace unos días por que el independentismo fuera al Congreso a pedir un referéndum acordado, como ya hizo en 2014 y fue rechazado, aunque defendió la "desobediencia" si el Estado lo rechaza de nuevo.

Costa ha afirmado que el soberanismo debe persistir y que el objetivo "debe ser recuperar la democracia", ya que considera que Catalunya vive una situación de anormalidad por la actuación del Estado contra el independentismo.

SALUDO AL REY

Preguntado por qué negó el saludo al Rey Felipe VI en el acto de conmemoración de los atentados en Barcelona, ha explicado que el protocolo del que estaba informado no contemplaba el saludo del Rey a las autoridades y que "no creía que fuera necesario".

Ha apuntado que no saludar al Rey es "un hecho excepcional" por la situación política excepcional que cree que hay en Catalunya, y ha asegurado que, a su juicio, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no hizo un saludo normal al Rey, ya que le presentó a la mujer del exconseller de Interior Joaquim Forn, Laura Masvidal.

"Él (el Rey) me dijo que no cambiaría nada el hecho de saludarnos o no", ha relatado, y le contestó que no tenía intención de darle la mano y que podía continuar con su camino.

"Tampoco tenemos que hacer un fetichismo de los saludos. Era un acto que tenía que tener el protagonismo de las víctimas. Había otras maneras de hacerlo", ha añadido, y ha criticado que, según él, el acto de Barcelona quedó deslucido porque el Estado intentó tener una presencia excesiva.

"ACUSAR AL ESTADO"

Costa se ha referido a la polémica surgida por las palabras de Torra en el acto del viernes en la prisión de Lledoners, donde dijo que hay que "atacar a este Estado español injusto".

El vicepresidente de la Cámara catalana ha defendido que Torra quería decir que los presos soberanistas cuando sean juzgados "deben tener una actitud de no pedir perdón por nada, de no defenderse de ningún delito porque no han cometido ninguno, sino de acusar al Estado de todas las irregularidades y vulneraciones de derechos que se han cometido".