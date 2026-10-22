El CPNL amplía las plazas este septiembre y supera las 41.500 inscripciones en cursos propios

Durante la gestión de las inscripciones se han modificado más de 3.000 plazas para adecuarlas mejor a las necesidades horarias de los aprendices - POLÍTICA LINGÜÍSTICA

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha ofrecido 46.169 plazas en cursos propios este septiembre, un 6,6% de incremento en relación con el año pasado, y el periodo de inscripciones se ha cerrado con 41.573 personas.

El aumento de la oferta ha sido posible con la incorporación de más de 100 técnicos por el Plan de choque para la enseñanza del catalán a adultos y, en Barcelona, mediante el acuerdo entre el CPNL y el Ayuntamiento de Barcelona, informa el Departament de Política Lingüística de la Generalitat este jueves en un comunicado.

Para atender mejor la demanda, durante la gestión de las inscripciones, se han modificado más de 3.000 plazas para adecuarlas mejor a las necesidades horarias de los aprendices; se han abierto cursos en línea síncronos y semisíncronos para acoger alumnos "que no habían encontrado una oferta presencial adecuada".

También se ha informado al resto de solicitantes de la oferta de cursos coordinados disponibles o de próxima apertura, y en conjunto el 96,5% de las personas que han solicitado plaza en los niveles entre el A1 y el C1 la han obtenido.

La Conselleria y el CPNL están apostando por incrementar la oferta de cursos de catalán coordinados con administraciones locales, entidades y organizaciones de diferentes ámbitos, para que los interesados "pueden comenzar a estudiar catalán sin tener que esperar a la próxima convocatoria de cursos propios del CPNL", prevista del 16 al 21 de diciembre.

Los datos de inscritos a los cursos propios del CPNL muestran que crecen las inscripciones en varios niveles: destacan los cursos de B1 (aumentan un 25,7%), los de B2 (suben un 11,6%) y los de C1 (aumentan un 18,4%).