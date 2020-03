Crecen un 12% las asistencias del turno de oficio a víctimas de violencia machista en Barcelona

Uno de cada tres abogados de oficio del Icab están en el turno de violencia de género

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las asistencias del turno de oficio del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) a víctimas de violencia de género han aumentado un 11,91% en 2020 respecto al mismo periodo del año anterior, de 554 a 620, según los datos difundidos este jueves por el colegio, que ha hecho balance del turno de oficio especializado en esta violencia.

La decana del Colegio, Maria Eugènia Gay, ha presentado este jueves en rueda de prensa junto a la diputada del Icab Carmen Valenzuela la Memoria del Plan de Igualdad 2019 y han ofrecido datos que muestran que de 3.232 abogados inscritos en el turno de oficio, 1.176 lo hicieron en la sección de violencia de género.

Los datos del turno de oficio reflejan que en 2019 se hicieron 4.202 designas de abogados a víctimas de violencia machista, pero que solo 558 fueron asistidas en comisaría.

Según datos aportados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las víctimas que se acogen a la dispensa de declarar como testigo contra su pareja es de un 10,5%, y los delitos mayoritarios son las lesiones y el maltrato, y de delitos leves, las injurias y las vejaciones injustas.

ÓRDENES DE PROTECCIÓN

Según el CGPJ, durante el año pasado se concedieron el 80% de las órdenes de protección solicitadas en el conjunto de España, siendo Catalunya la comunidad donde hubo menos órdenes son concedidas, tan solo el 54%.

En un acto en la sede del Icab, la decana, junto a parte de su equipo de gobierno, ha destacado la incorporación de formación en igualdad en todos los cursos y másters del Colegio y ha hecho un repaso por todas la acciones llevadas acabo en 2019 coordinadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Gay ha recalcado que "el tiempo por sí mismo no corrige la igualdad" y que sin las mujeres no hay democracia ni es posible hacer política, asegurando que los hombres son parte del proyecto, pero que es importante decir: 'No sin nosotras'.

Valenzuela ha asegurado que desde el Colegio quieren mostrar su rechazo a la acciones machistas y que la "violencia no es solo matar", y ha comentado la importancia de acompañar a las víctimas antes de poner la denuncia.

LA MUJER EN EL ICAB

Gay ha resaltado el papel del Icab, donde el 54,15% de los cargos de representación en las delegaciones en 2019 fueron mujeres, un incremento de 16,65 puntos con respecto al año anterior, y ha querido dar importancia a la conciliación laboral.

También ha señalado que para llegar a la igualdad es necesario que no solo los gobiernos y las empresas trabajen para visibilizar el trabajo las mujeres, sino también la sociedad para "eliminar prejuicios" sin dejar de lado un cambio a nivel personal.

Asimismo, ha recordado el programa formativo para directivas puesto en marcha por el Colegio en 2019, y ha asegurado que la "formación es libertad e independencia".