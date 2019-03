Cs acudirá a la Junta Electoral si el jueves siguen los lazos amarillos en la Generalitat

Publicado 06/03/2019 11:15:22 CET

Bosch replica: "Si quieren neutralidad, que se acaben los presos políticos"

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha avisado al Govern de que acudirán a la Junta Electoral si este jueves el Ejecutivo no ha retirado los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat: "Es el tercer y último aviso".

En una interpelación al Govern durante el pleno del Parlament de este miércoles, ha sostenido que las elecciones de los próximos meses no serán "limpias" si las instituciones públicas no son neutrales, por lo que considera que se deben retirar los lazos amarillos del Palau de la Generalitat y el resto de edificios de la institución.

Cs registró el lunes una petición en el Ayuntamiento de Barcelona y en la Generalitat que exigía que se retiraran los lazos amarillos de los edificios públicos, pero todavía no se han retirado ni de la fachada del consistorio ni del Palau de la Generalitat.

Por eso, ha asegurado que, si este jueves siguen los símbolos en los edificios públicos, Cs llevará la petición a la Junta Electoral para que obligue a la Generalitat a retirar los lazos amarillos durante el periodo electoral que ha comenzado esta semana: "¿Qué se han creído? ¿Qué ustedes pueden manchar las próximas elecciones?"

Asimismo, ha recordado que en las elecciones catalanas de 2017 la Junta Electoral ya dictaminó que los lazos amarillos eran símbolos partidistas de candidaturas que se presentaban a los comicios, por lo que cree que les van a dar la razón de nuevo.

ALFRED BOSCH

El conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, ha replicado que el Govern no prohibirá nunca la libertad de expresión ni un color: "Lo que haremos es lo que haga falta para garantizar el libre ejercicio del voto en unas elecciones".

"No encubriremos con las palabras vulneraciones de derechos. No diremos feminismo liberal cuando quieren decir machismo. No diremos neutralidad cuando lo que quieren decir es censura. No censuraremos colores, no censuraremos el amarillo. No volveremos al blanco y negro del Nodo", ha aseverado.

También ha insistido en que el Govern trabajará para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, y ha asegurado que la cuestión va de libertades y no de colores: "Aquí no tenemos un problema cromático, tenemos un problema ético".

"¿Que no les gusta ver lazos amarillos? Si quieren neutralidad, que se acaben los presos políticos", ha sentenciado.