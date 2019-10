Cs critica en el Parlament nombramientos del ICIP y le replican que es el procedimiento

Publicado 09/10/2019 14:49:35 CET

JxCat, ERC, PSC-Units y comuns defienden que fueron los más votados por entidades

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cs en el Parlament Susana Beltrán ha criticado este miércoles que el Parlament haya nombrado a cuatro representantes del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) sin incluir a dos candidatos propuestos por su partido, y JxCat, ERC, PSC-Units y comuns le han replicado que se ha seguido el procedimiento acordado.

Beltrán ha criticado la elección y ha dicho que, con esta, no está representado el primer partido del Parlament: "¿Cómo se puede construir la paz si no están representados 1,1 millones de personas? ¿Cómo se puede construir la paz en un instituto que apoyó el 1-O?", ha aseverado.

Desde el PSC-Units, Ferran Pedret ha recordado que se han propuesto estos cuatro nombres porque fueron los más apoyados de los ocho que se sometieron a votación en el Consell Català de Foment per la Pau, y ha dicho que el ICIP no tiene por qué tener una representación proporcional a la de la Cámara catalana.

Josep Maria Forner (JxCat) ha insistido en que se acordó este procedimiento y ha criticado que Cs utilice esta votación: "Utilizar esto para hacer un mitin, esto es utilizar la demagogia, que es lo contrario que la democracia. La paz se construye con democracia, y no con demagogia".

"PROSTITUIR" LAS INSTITUCIONES

La diputada de los comuns Susanna Segovia ha remarcado que el consejo que votó a los ocho candidatos y eligió a los cuatro nombrados está compuesto por diversas entidades y expertos a través de un proceso participativo, y ha pedido respetar las instituciones, "y no prostituirlas cuando conviene".

El republicano Bernat Solé ha remarcado que el Parlament lo que hace con la votación es ratificar la hecha en el consejo, y ha pedido no vincular el ICIP con el 1-O: "Si alguien hizo que no fuera posible que se preservara la paz en aquella jornada no fueron los partidos independentistas".

En concreto, el Parlament ha aprobado por 91 votos a favor, 35 en contra y cuatro abstenciones --superando los dos tercios requeridos-- nombrar como miembros del ICIP a Carme Colomina, Gemma Casal, Marco Aparicio y Magda Oranich, a propuesta de JxCat, ERC, PSC-Units, comuns y CUP.