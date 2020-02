Cs llevará un recurso de amparo al TC contra Torra y él lamenta su "tono y su política"

Publicado 12/02/2020 12:30:59 CET

Torra les plantea encomendarse a sumar con el PP para lograr 6 escaños: "Serán muchos"

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, ha anunciado este miércoles que su partido presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por la situación del Govern, Quim Torra, mientras que él ha lamentado su "tono y su política".

Cs presentará este recurso de amparo porque considera que se están vulnerando derechos de los partidos de la oposición que quieren preguntar al presidente del Govern en la sesión de control, porque responde Torra y Cs considera que ya no es presidente, ha explicado Roldán en esta sesión de control en el pleno del Parlament.

Torra, que ha dicho no saber qué responder a una pregunta que ve sin sentido, ha replicado: "Los primeros que presentaron una pregunta al presidente de la Generalitat fueron ustedes, cuando se suponía que yo ya no era diputado. En su mundo de Matrix, un poco de coherencia se agradecería".

El presidente, que no vota en el pleno tras la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) y el Tribunal Supremo (TS), ha criticado la política que hace Cs: "Ya pueden encomendarse a la suma constitucional con el PP. Auguro que, si se quedan con media docena de diputados, ya será mucho".

Lo ha dicho en referencia a que Cs se haya abierto a concurrir con el PP y otros partidos y formaciones constitucionalistas a las elecciones catalanas, que Torra convocará después de que el Parlament apruebe los Presupuestos catalanes, algo que está previsto como pronto para el 18 de marzo.

"¿Qué han conseguido con esta política? ¿Qué Vox les sustituyan? Han abierto la puerta al fascismo", ha dicho Torra a Roldán, tras lo que ha pedido articular un frente amplio para tender un cordón sanitario y ha tendido la mano a los partidos que se quieran sumar, tras lo que ha acusado a Cs y PP de no haberlo hecho.

CRÍTICAS DE ROLDÁN

Roldán ha criticado que Torra siga sentando en su escaño "en primera fila y como si no pasara nada" y le ha acusado de quererse atrincherar en un cargo que ya no le corresponde, tras lo que ha expuesto su punto de vista con un símil con el carné de conducir: cree que Torra ha perdido todos los puntos por su conducción temeraria y que ya no puede conducir el Govern.

"Ha perdido su credencial de diputado y no ha sido fruto de una persecución malévola por su sentimiento independentista, sino por su irresponsabilidad y ansias de hacer un pulso" al Estado de derecho, ha agregado la dirigente de Cs, que ha dicho que Torra sacó pecho de desobedecer al no retirar la pancarta con el lazo por los encarcelados de la Generalitat.