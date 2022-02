Cs recupera el grupo municipal en el Ayuntamiento de Lleida

Maria Burrel será la representante del grupo en el consistorio

LLEIDA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Ayuntamiento de Lleida María Burrel ha anunciado este viernes que ha recibido un informe del Ayuntamiento de Lleida que avala que es la legítima representante de Cs, con lo que el partido vuelve a tener el grupo municipal que perdió en otoño de 2021.

"El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lleida se vuelve a constituir", ha anunciado Burrel en rueda de prensa, acompañada de la diputada de Cs en el Parlament Anna Grau.

Burrel fue expulsada del grupo municipal de su partido en septiembre de 2021 por la entonces portavoz Àngeles Ribes y el concejal José María Córdoba, que no aceptaron la decisión de la dirección del partido de que Burrel relevara en la portavocía a Ribes, por lo que la formación les expulsó y Cs se quedó sin representación en el consistorio.

"Fui apartada de forma ilegitima del grupo municipal de Cs, y después de la expulsión de los compañeros tránsfugas del partido, hice instancia el 8 noviembre y solicité al alcalde (Miquel Pueyo) mi reintegración como concejal adscrita", ha afirmado.

Cs ha asegurado, en un comunicado, que el informe jurídico para la constitución del grupo tiene efectos retroactivos desde el 8 de noviembre.

Por su parte, Grau ha defendido que Cs es un partido "que no le tiene miedo a la ley ni a los tribunales, que están ahí para defender los derechos de las personas".

"Se ha hecho justicia y se ha visto lo que pasa cuando se quiere ir por la puerta de atrás", ha aseverado Grau.

PAU JUVILLÀ

Grau se ha referido también al exdiputado de la CUP en el Parlament Pau Juvillà, inhabilitado por un delito de desobediencia durante la campaña electoral de las generales de 2019, cuando era concejal en Lleida y no retiró lazos amarillos de la ventana del despacho como pedía la Junta Electoral de Zona tras una denuncia de la entonces portavoz del grupo de Ciudadanos, Àngeles Ribes.

"No le deseamos ningún daño, no se puede jugar con instituciones. Los representantes públicos debemos ser muy ejemplares, no hacer caso jueces hace daño a las instituciones", ha dicho refiriéndose a Juvillà.

"Esta semana hemos tenido el Parlament al borde de la autoinmolación por reacción en cadena y por ignorar leyes", ha señalado.