Cuatro corales históricas de Girona protagonizan el pregón de las Fires de Sant Narcís de Girona

Las corales protagonizan el pregón de las Fires de Sant Narcís de Girona - TONI VILCHES - AYUNTAMIENTO DE GIRONA

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fires de Sant Narcís 2026 de Girona han comenzado oficialmente este viernes con un pregón protagonizado por cuatro corales históricas de Girona: el Cor Maragall, la Capella Polifònica de Girona, el Cor Filharmonia y la Coral del GEiEG.

Unos 180 'cantaires' de las cuatro formaciones han interpretado cuatro piezas desde un escenario instalado en la plaza del Vi, en un acto que ha reivindicado el canto coral como parte de la identidad de la ciudad, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

Previamente, el alcalde de Girona, Lluc Salellas, acompañado de varios concejales del consistorio, ha dado la bienvenida a la ciudadanía a las Fires desde el balcón consistorial: "Fue Anselm Clavé el primer gran impulsor del canto coral en nuestro país, quien dijo: 'Asociaros y sereis fuertes, instruios y sereis libres, amaos y sereis felices'". Pocas citas son más ajustadas a la verdad", ha subrayado el alcalde.