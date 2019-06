Cuatro universidades catalanas, seleccionadas para participar en alianzas de campus europeos

Publicado 26/06/2019 17:21:13 CET

La UB, UAB, UPC y UPF ven un reto y gran oportunidad en las alianzas

MADRID/BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea (CE) ha anunciado este miércoles las instituciones de educación superior que participarán en las primeras alianzas entre universidades europeas, entre las que han sido seleccionadas 11 españolas para conformar campus interuniversitarios, cuatro de ellas catalanas: la de Barcelona (UB), la Autònoma de Barcelona (UAB), la Pompeu Fabra (UPF) y la Politècnica de Catalunya (UPC).

Completan los 11 centros la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Granada, la Autónoma de Madrid, la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, la Universidad de Valencia, la de Cádiz y la Carlos III de Madrid.

Según ha explicado la CE, "estas alianzas mejorarán la calidad y el atractivo de la educación superior europea y estimularán la cooperación entre las instituciones, sus estudiantes y su personal".

Los 17 consorcios contarán con 85 millones de euros (cinco millones cada uno de ellos), y se han presentado 54 propuestas de alianzas formadas por distintas universidades europeas.

Tras una evaluación realizada por 26 expertos externos independientes, incluidos rectores, profesores e investigadores, se han seleccionado un total de 17, que representan a 114 instituciones de educación superior de 24 Estados miembros.

De este modo, la Comisión ha detallado que se trata de alianzas transnacionales de universidades en toda la Unión Europea que "comparten una estrategia a largo plazo y promueven los valores e identidad europeos".

Asimismo, ha aclarado que el objetivo de esta iniciativa es "aumentar significativamente la movilidad de los estudiantes y el personal universitario y mejorar la calidad, la inclusión y la competitividad de la educación superior europea".

El comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, se ha mostrado "encantado" de ver la "ambición" de las instituciones educativas participantes que, a su juicio, servirán de "modelo" para otras universidades de la Unión Europea.

Además, ha señalado que cree que esta iniciativa será "un verdadero motor" del desarrollo de la educación superior en Europa.

CUATRO UNIVERSIDADES CATALANAS

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha celebrado en un tuit recogido por Europa Press que cuatro universidades catalanas hayan sido seleccionadas: "Un reconocimiento al sistema universitario catalán".

La UB integra CHARM European University con el Trinity College de Dublin, la universidad de Montpellier, la de Utrecht y la Eotvos Lorand Tudomanyegyetem húngara, y su rector, Joan Elias, ha dicho en un tuit recogido por Europa Press que ahora toca "responder a este gran reto".

La UAB forma parte del European Consortium of Innovative Universities (ECIU), junto a la Alboorg University, Aveiro, Hamburgo, Dublin City, Linköping, Kaunas, Nottingham, Stavenger y Twente, y la rectora, Margarita Arboix, ha considerado que participar en esta iniciativa "conecta con el ADN innovador" de la UAB.

La Politécnica de Catalunya se integra en la red University Network for Innovation, Technology and Engineering (Unite!) con el Instituto Superior Técnico de Lisboa, la Politécnica de Grenoble, la de Turín, Darmstadt, el Royal Institute of Technology de Estocolmo y la Aalto University, y su rector, Francesc Torres, ha destacado que es una "gran oportunidad para crear una universidad paneuropea".

La UPF es miembro de Eutopia, junto a la Universidad Paris Seine, Vrije de Bruselas, Warkick, Ljubljana y Goteborg, y para el rector, Jaume Casals, es "una gran oportunidad para erradicar las barreras universitarias".