Cuixart: "Òmnium no iba de farol. Nosotros no somos unos irresponsables"

BARCELONA, 26 Oct. (EUROP APRSES) -

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha asegurado que la entidad no iba "de farol" el 1 de octubre de 2017 y que se dejó la piel para que pudiera celebrarse el referéndum, algo que volvería a hacer y mejor.

"Òmnium no iba de farol. Nosotros no somos unos irresponsables, no ponemos una entidad con más de 60 años de historia al pie de los caballos para ir de farol. Nosotros no nos presentamos a las elecciones", ha explicado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Así, ha salido al paso de lo que criticaron que el proceso de independencia era un engaño: "Yo iba a todas, me dejé la piel. Volvería a hacer todo lo que hice, y hacerlo mejor".

También ha pedido unidad indepedentista para no caer "en la trampa de la represión", en la que enmarca la anulación del tercer grado, que relaciona también con las conversaciones entre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras.

Además, ha lamentado que la inhabilitación del expresidente de la Generalitat Quim Torra "se haya amortizado en una semana", y considera que en su momento los partidos e instituciones no fueron capaces de acordar una respuesta a la sentencia del 1-O.

Para Cuixart, hacen falta nuevos liderazgos en el independentismo, y cree que Junqueras y el expresidente de la Generalitat Artur Mas deben "dejar paso" para poder complementarse con nuevas figuras.

"Necesitamos nuevos liderazgos y esta necesidad de nuevos liderazgos no quiere decir prescindir de los existentes, también se pueden complementar", ha sostenido.